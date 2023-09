El Chelsea sintió nostalgia por no verse en los bolilleros del sorteo de la Champions League, que se llevó a cabo el último jueves. A pesar de que es uno de los mejores y más ricos clubes de Europa, el cuadro inglés no disputará la nueva edición de la Liga de Campeones por la terrible campaña que hizo en el 2022-23. Y como repetir no quiere otro papelón, en Stamford Bridge se han propuesto fichar a los grandes talentos del mercado porque dinero sobra. En esa línea, el equipo azul ha anunciado la llegada de Cole Palmer, procedente del Manchester City.

Palmer, que marcó en la reciente victoria del City contra el Sevilla en la Supercopa de Europa, ha firmado un contrato de siete años, con opción a uno adicional, con el club de Stamford Bridge. Según la prensa inglesa, el cuadro londinense ha pagado exactamente 50 millones de euros por el joven jugador.

Pese a sus apenas 21 años y ser uno de los mejores productos que ha dado la academia del City en los últimos años, Palmer no estaba contento con las oportunidades que le daba Pep Guardiola y por eso decidió salir en este mercado de fichajes, en un caso que recuerda al de Jadon Sancho, que, eso sí, se fue un poco más joven que Palmer.

Josep Guardiola, tras la victoria en la Supercopa, fue muy claro respecto a los planes del centrocampista y aseguró que solo había dos opciones, o que se quedara o que fuese traspasado, sin opción a que se fuese cedido.





Feliz en el Chelsea





“He venido al Chelsea porque el proyecto suena bien y por el escenario que tendré para mostrar mi talento. Somos una plantilla joven y con hambre y espero que podamos hacer algo especial”, dijo Palmer en un video que el Chelsea publicó en sus redes sociales.

Con este fichaje, el equipo londinense consigue el jugador de corte ofensivo que necesitaba y eleva el gasto por encima de los 1.000 millones de euros desde que Todd Boehly se hiciera cargo del club en la primavera de 2022. Solo este verano, el conjunto azul se ha gastado más de 500 millones de euros.

