Luego de llevarse a grandes estrellas del fútbol europeo como Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, entre otros, Arabia Saudita puso la mira en otro crack de la Premier League: Mohamed Salah. De acuerdo a la prensa de ese país, el extremo egipcio se convirtió en objetivo del fútbol de Medio Oriente. Sin embargo, desde el Liverpool nada quieren saber de un posible traspaso de uno de sus mejores jugadores. En Anfield Road están tan convencidos de seguir contando con el ‘Faraón’ que se dieron el lujo de rechazar 175 millones de euros por su salida.

Según The Athletic y Sky Sports, el Al Ittihad, vigente campeón de Arabia Saudí y que ya cuenta con Karim Benzema y N’Golo Kanté en su plantilla, llamó al Liverpool el jueves por la noche y le trasladó esta oferta, la cual consta de 120 millones de euros fijos y el resto en variables fáciles de cumplir.

Para cualquier club hubiera sido una oferta irresistible, pero en Merseyside no han sucumbido ante los millones de Arabia Saudita por un par de razones: la importancia de Salah en el once de Jürgen Klopp y la dificultad para encontrar un reemplazante a nada del cierre del mercado de fichajes.

Mohamed Salah, que renovó con un salario multimillonario la temporada pasada hasta el 2025, ha vivido un convulso mercado veraniego por una posible salida del Liverpool, que se avivó cuando se enfadó visiblemente al ser sustituido en el primer partido de Premier League contra el Chelsea.





Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta mediados de 2025. (Foto: Getty Images)





La seguridad de Salah





Ramy Abbas, agente del Mo’ Salah, el pasado 7 de agosto, insistió en el compromiso del delantero egipcio con el Liverpool y dijo que si no estuvieran seguros de estar en Anfield Road no habrían renovado. Las palabras de su representante van en la misma que la de Jürgen Klopp.

“La posición es la misma. No tenemos dudas con ello. No hay mucho más que decir”, dijo Klopp este viernes en rueda de prensa. ”No hay (ofertas) hasta donde yo sé, pero eso no quiere decir mucho si te soy sincero”, añadió el técnico alemán.





