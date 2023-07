En julio, David de Gea se despidió del Manchester United tras no renovar su contrato. El español estuvo 12 años en el club y ganó varios títulos (entre ellos la Premier League y la Europa League). Su salida hizo que la directiva ‘Red Devil’ busque rápidamente a su reemplazo, y por fin lo consiguió: este viernes, el equipo de Old Trafford anunció el fichaje de André Onana, quien viene de ser finalista de la Champions League con el Inter de Milán. El guardameta se despidió del ‘nerazurri’ y comentó que está muy emocionado por esta nueva etapa en su carrera.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el portero camerunés, de 27 años de edad, firmó un contrato de cinco años, válido hasta mediados de 2028. Asimismo, el conjunto de Mánchester pagó un total de 55 millones de euros (bonificación incluida) al vigente subcampeón de la ‘Orejona’.

En su primera -y única- temporada con el Inter, Onana ganó dos títulos: la Supercopa de Italia 2022 y la Copa de Italia 2023. Asimismo, fue pieza importante para llegar a la gran final de la Champions League, que perdió ante el Manchester City de Pep Guardiola. De este modo, el portero espera tener su revancha en el equipo de Erik ten Hag.

La despedida de Onana del Inter de Milán

A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero publicó un video que recopila sus mejores momentos en el Inter y, además, compartió un extenso mensaje en el que se despidió de los aficionados y la institución. “Nunca imaginé que una despedida sería tan dura”, fueron las palabras con las que comenzó su mensaje.

“Hace un año me hice nerazzurri, mucha gente me decía que este club y esta ciudad tenían algo especial. Ahora puedo confirmarlo. En mis primeros días como nerazzurri me di cuenta que esto es una familia, que ser del Inter es una forma de entender la vida. Me enamoré de San Siro y la ciudad”, agregó Onana.

Para finalizar, el guardameta apuntó: “Ahora las circunstancias son las adecuadas para que comience un nuevo viaje en Manchester (United). Lo hago con mucha ilusión, pero sabiendo que te voy a extrañar. Gratitud eterna a todos los aficionados. Hacen grande este club. Quizá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar, pero ahora es el momento de afrontar nuevos retos”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.