En el Manchester City se tiene pensado realizar una limpia en la lista de jugadores, pensando en la próxima temporada. La directiva del club es consciente de que varios de los elementos no están conformes con su situación actual, mientras que han discurrido en que otros no rinden como en anteriores años, por lo que no seguirían en la escuadra. Este contexto está siendo observado por otros equipos, quienes ya estarían interesados en hacer algunas incorporaciones.

Uno de los deportistas que se encuentra en una condición inestable por su continua suplencia es el central Aymeric Laporte. El seleccionado español no ha destacado como un defensa colosal, como en anteriores campañas, por lo que ha sido ignorado y desplazado a la banca, sin tener la oportunidad de competir por la titularidad ante Aké, Ruben Dias o Akanij.

El zurdo, ante su presente condición con los ‘Cityzens’, se encuentra muy incómodo. El hecho de no tener la atención de ‘Pep’ Guardiola lo han hecho mirar hacia otros lados con la intención de mudarse fuera de Inglaterra, para el mercado de verano. De momento, los últimos reportes señalan que el París Saint Germain y el FC Barcelona estarían interesados en él.

El pase de Aymeric Laporte, una millonaria suma

A los ‘Celestes’ les importa la salida de Laporte porque ya tendrían en sus planes a su reemplazo, que sería Josko Gvardiol, defensa croata de 21 años que viene en ascenso con el R. B. Leipzig de la Bundesliga. Ante esta circunstancia, Xavi ha puesto sus ojos en Aymeric para una pronta llegada al Barça, y tratar de fortalecer la trinchera catalana que se vio menguada con la salida de Pique.

Por su parte, el PSG está en la búsqueda de otro zaguero, luego de la incorporación del eslovaco Skrinniar. La escuadra ‘Parisina’, además, está pronto a terminar su relación con Sergio Ramos, por lo que barajan posibilidades, y la de Laporte —con un precio que rondaría los 40 millones de euros, según la IA Olocip— es una de las más importantes.





