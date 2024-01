Desde que llegó Pep Guardiola al Etihad Stadium en 2016, el Manchester City decidió darle carta libre para que pueda traer a los jugadores que quisiera y así armar un equipo competitivo y ganador. En su primer año, el técnico español tenía planeado fichar a un gran defensor, y no dudó en ofrecer casi 100 millones de euros por Leonardo Bonucci; sin embargo, para su gran sorpresa, fue rechazado porque el zaguero no quería dejar en ese entonces a la Juventus, el club de sus amores. Así lo confesó en una reciente entrevista con el medio The Sun.

El italiano de 36 años, que el pasado verano firmó por Unión Berlín tras jugar gran parte de su carrera en la ‘Vecchia Signora’, reveló las ofertas más importantes que le hicieron durante su carrera, y no pudo evitar recordar la vez que el exentrenador del FC Barcelona lo quería fichar. Aunque fue una propuesta muy atractiva, él se inclinó por seguir siendo ‘Bianconeri’.

“En 2016 estuve cerca del Manchester City, que ofreció casi 100 millones de euros a la Juventus. Pero junto con el club decidí quedarme”, fueron las primeras palabras del defensa. “Hubo algunas conversaciones incluso también en 2017, después de que la Juve me pusiera en venta... Al final las cosas tuvieron que ser así. Haber sido entrenado por Guardiola hubiera sido fantástico porque me habría mejorado, pero no me puedo quejar”, agregó al respecto.

Bonucci sostuvo que no se arrepiente de haberse quedado en Turín. “De hecho en mi carrera he ganado muchos trofeos. Siempre dejé que mi corazón me guiara, por eso me quedé en la Juventus”, apuntó. Cabe destacar que, una vez que el italiano rechazó la oferta del City en 2016, Pep logró inmediatamente el fichaje de John Stones, quien es pieza importante en el equipo ‘citizen’ hasta ahora.

“Stones es un líder, lee bien el juego, tiene ritmo y es inteligente. Guardiola le ha encontrado un papel perfecto en el Manchester City”, concluyó Leonardo sobre lo que sucedió en ese mercado de fichajes. En estos momentos, el italiano está cursando su primera temporada en Unión Berlín, donde ha jugado un total de 10 partidos, divididos en 723 minutos, y anotó un gol contra el Borussia Dortmund.





¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

El próximo partido del Manchester City será ante Huddersfield por la tercera ronda de la FA Cup. Este encuentro está programado para jugarse Etihad Stadium (Manchester), el domingo 7 de enero de 2024 desde las 9:00 de la mañana (hora peruana, 11:00 a.m. en horario argentino). Luego de este duelo, el equipo de Pep volverá a disputar la Premier League el sábado 13 de enero cuando se mida ante Newcastle.





