En el corazón del AC Milan, el extremo portugués Rafael Leao se ha convertido en una pieza fundamental del equipo rossonero, pero sus ambiciones van más allá de los éxitos individuales. En una entrevista reciente con Sky Sport antes del enfrentamiento en los octavos de final de la Coppa Italia contra el Cagliari, Leao expresó sus sueños, nombró a sus ídolos y su deseo ardiente de añadir títulos a su joven carrera. Entre lo más destacado, se encuentra la declaración que hizo sobre Cristiano Ronaldo, el goleador del Al Nassr y su compañero en la selección de Portugal.

“Mi ídolo es Cristiano Ronaldo. ¿Ser como él y Mbappé? Puedo llegar, pero no soy egoísta. Puedo marcar y, si puedo asistir, lo hago. A este nivel, los números marcan la diferencia”, afirmó el atacante portugués. La admiración por Ronaldo y Mbappé revela no solo su respeto por dos de los mejores jugadores del mundo, sino también sus ambiciones de alcanzar la cima del fútbol mundial.

Pero la admiración de Leao no se detiene en Cristiano y Mbappé. También rindió homenaje a Erling Haaland y Lionel Messi, reconociendo la magnitud de sus logros. “Sus números hablan por sí solos. Cuando piense como ellos, llegaré a ese nivel”, agregó, revelando su deseo de no solo destacar en el campo, sino también de emular la mentalidad y el rendimiento de estos cracks.

La progresión de Leao en el AC Milan ha sido notoria y el portugués no dudó en reflexionar sobre ello. “Cuando llegué, nadie hablaba de mí. Ahora soy un crack. Los ‘tifosi’ me metieron mucha presión, pero fue positiva. Sin ellos, no sería lo que soy ahora”, confesó Leao, reconociendo el papel crucial que la afición desempeñó en su desarrollo.





Rafael Leao explicó que, a diferencia de Cristiano Ronaldo, no es egoísta en el campo. (Foto: Getty Images)





La Europa League, objetivo de Rafael





Más allá de las palabras de admiración y la autoevaluación, Rafael Leao tiene su mirada puesta en un objetivo concreto: la Europa League. Después de quedar eliminados de la Champions, el extremo portugués ve en la segunda competición europea una oportunidad para saborear el éxito.

“Hay que conquistarla. Ibra lo hizo y nos transmite experiencia para conseguirla. Nunca hemos ganado esa competición y es un reto”, concluyó Leao, dejando claro que su sed de títulos no se limita a los logros individuales, sino que también abarca el éxito colectivo del AC Milan en la Europa League.





¿Cuántos partidos jugaron juntos Cristiano Ronaldo y Rafael Leao?





Rafael Leao debutó en la selección de Portugal el 9 de octubre de 2021 en un amistoso que el cuadro luso ganó por 3-0 sobre Qatar. Desde ese momento, el crack del Milan ha jugado junto a Cristiano Ronaldo en 19 partidos, dando un total de 513 minutos.





