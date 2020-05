Como nunca o pocas veces se había mostrado. Los equipos de la Premier League también regresaron a los entrenamientos en pequeños grupos con miras al posible reinicio de la liga y una de las sorpresas las ha dado N’golo Kanté. El mediocampista del Chelsea lució un renovado look que ha llamado la atención en redes sociales.

El Chelsea compartió una imagen de su primer práctica grupal en la que aparecen Pulisic, Zouma, Kepa y un Kanté que se dejó crecer el cabello durante esta cuarentena.

El campeón del mundo con Francia cumplió con el confinamiento y no solo no salió de su casa, o solo para lo necesario, sino que tampoco recibió visitas, por lo que no pudo tener contacto con su barbero. Y si bien él mismo pudo raparse el cabello, prefirió dejarlo crecer para ver cómo luce.

(Foto: Chelsea)

Kanté se dejó crecer el cabello. (Foto: Twitter Chelsea)

Premier League anunció 6 positivos

La Premier League hizo oficial este martes que existen seis casos positivos de coronavirus tras las pruebas que realizaron los equipos a los jugadores y al personal de cada institución, en los dos últimos días. Mediante un comunicado, la liga inglesa explicó que los afectados son de tres clubes, aunque prefirió no entrar en detalles.

“La Premier League puede confirmar hoy que, el domingo 17 de mayo y el lunes 18 de mayo, 748 jugadores y el personal del club fueron evaluados para COVID-19. De estos, seis dieron positivo en tres clubes”, indicó el organismo, en su sitio web oficial.

