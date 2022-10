Semana complicada para Cristiano Ronaldo. Luego de ser castigado por Manchester United (no jugará este sábado frente a Chelsea), se conocieron detalles relacionados a la votación del Balón de Oro, cuyo ganador es Karim Benzema. Sobre la gala desarrollada el lunes pasado, los medios internacionales hicieron eco por el puntaje conseguido por el portugués.

Según la clasificación del premio que entrega la revista France Football, el delantero de los ‘Red Devils’ no recibió ningún voto. Cero puntos para ‘CR7′ por parte de los expertos para el futbolista de 37 años, quien a lo largo de su carrera levantó cinco veces la distinción individual para el mejor jugador del planeta.

En la tabla general, el astro luso quedó en la posición 20 e igualó su peor ranking en este tipo de elecciones. La primera vez ocurrió en 2005, cuando daba sus pasos iniciales en el balompié. Además, era la segunda ocasión en la que aparecía entre los nominados para el deportista más destacado del año.

Cristiano Ronaldo ganó cinco veces el Balón de Oro. (Foto: EFE)

No obstante, hubo un tiempo mejor para Cristiano Ronaldo en estas jornadas. El artillero nunca salió del top 10 entre 2007 y 2019. De hecho, el crack conquistó las ediciones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. En ese periodo, su peor posición había sido en 2010: la sexta casilla, la que repitió en el año pasado.

Así, el ex Juventus ni discutió los 549 puntos de Benzema, ganador y su excompañero en Real Madrid. Sadio Mané y Kevin De Bruyne completaron el podio con 193 y 175 unidades, respectivamente. La décima casilla fue para el emergente Erling Haaland, quien obtuvo un total de 18 puntos.

Cristiano Ronaldo no quiso jugar

Esta semana, además del duro golpe en el Balón de Oro, el capitán de Portugal estuvo en el centro de la polémica por marcharse antes de concluir el partido entre Manchester United y Tottenham en el estadio Old Trafford. El jugador se levantó del banquillo de los suplentes y se fue al vestuario a poco de cerrar las acciones.

Luego de aquella polémica escena, los ‘Red Devils’ anunciaron que Ronaldo no será considerado para medirse a Chelsea. No solo eso, en conferencia de prensa, el entrenador Erik Ten Hag confirmó que Cristiano no quiso ingresar a la cancha para disputar unos minutos frente a los ‘Spurs’. “Tengo que establecer normas y valores y tengo que controlarlos”, dijo el neerlandés.





