Los últimos meses han mostrado una nueva versión de Cristiano Ronaldo. Primero, el futbolista ‘luso’ se inició en el mundo de Youtube y -rápidamente- consiguió una placa por llegar a los dos millones de suscriptores en menos de dos horas. Además, ‘CR7′ comenzó a dialogar sobre temas del presente y del pasado como los goles de su carrera profesional o pase por distintos clubes. En esta ocasión, recordó su segunda estadía en Manchester United, lugar donde no tuvo la mejor despedida, rompiendo todo tipo de relación con Erik Ten Hag, DT de aquel entonces.

En el podcast Rio Ferdinand Presents, Cristiano habló con su ex compañero sobre lo que sucede en el Manchester United y habló, especialmente, del estratega holandés. La mala relación de ambos no era en su secreto y su salida de Old Trafford se dio por sentirse poco valorado, a pesar de su trayectoria en la institución.

“El Manchester necesita reconstruir todo en mi opinión. El entrenador dice que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones”, indicó Cristiano Ronaldo. A su vez, añadió: “Quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. ‘Vamos a intentarlo, hay que hacerlo’, debería decir”.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en 2021 tras un paso por Real Madrid y Juventus. (Foto: Getty Images)

Desde la marcha del portugués, la situación en Old Trafford no ha mejorado y los títulos de Premier League son cada vez más esquivos, relegándolos también al poco protagonismo. Por lo pronto, Ten Hag sigue al frente de los ‘Red Devils’, a pesar de haber entrado Sir Jim Ratcliffe como propietario.

Para ‘CR7′, el problema no está ahí: “Si Ten Hag escucha a Ruud (Van Nistelroy), tal vez pueda ayudarse a sí mismo. Puede ayudar mucho porque conoce al club, y debería escuchar a sus leyendas. Tú (Rio), Roy Keane, Paul Scholes o Gary Neville... quien sea, Sir Alex Ferguson. No se puede reconstruir un club sin conocimiento. Los tipos que trabajan en la oficina no lo entienden”.

Ten Hag se unió al Manchester United en 2022 y su contrato finaliza en junio del 2025. (Foto: Agencias).

Aunque Cristiano manifestó que sigue enemistado con el club, reconoció que “se están empezando a cambiar las cosas. La estructura del club, el presidente, las infraestructuras... Estoy feliz. No por como sucedió todo, pero de la misma manera, a veces no podemos controlar algunos aspectos de nuestra vida, pero lo hecho, hecho está”.

Una discusión de nunca acabar

El debate sobre las cifras de los máximos goleadores de la historia del fútbol persiste, especialmente debido a las dificultades para analizar estadísticas antiguas. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), el brasileño Pelé es el tercer máximo goleador con 762 goles, seguido por Romario (755), Ferenc Puskas (729) y Josef Bican (720). Sin embargo, la FIFA ha intervenido en esta discusión, colocando al austriaco Bican en la cima de la lista de artilleros, antes de ser superado por Lionel Messi y Ronaldo.

En una publicación en el sitio oficial de la FIFA, titulada “La historia de Josef Bican”, se afirma que se le atribuyen 805 goles en 530 partidos a lo largo de su carrera, lo que representa un promedio de 1,52 goles por partido. Este promedio supera al de otras figuras internacionales del fútbol. Incluso Pelé, quien reivindica haber anotado en 1.283 ocasiones, no alcanza esta cifra en términos de promedio de goles por partido. Aunque Pelé incluye en su conteo goles de partidos no oficiales, si se aplicara el mismo criterio a Bican, su total se estimaría en 1.468 goles, aunque estos números son difíciles de verificar debido a su antigüedad.

La discrepancia entre los registros oficiales y las estadísticas históricas refleja las complicaciones inherentes al análisis de datos antiguos. Mientras que las cifras exactas pueden variar, lo cierto es que tanto Bican como Pelé han dejado una huella indeleble.

Los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

Sporting de Lisboa - 5 goles

Manchester United - 145 goles

Real Madrid- 451 goles

Juventus - 101 goles

Al Nassr - 68 goles

Portugal - 131 goles





