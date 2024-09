La selección de Colombia dio un paso firme en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 tras imponerse 2-1 a Argentina en la octava fecha, manteniendo su invicto y demostrando su fuerza como local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En un partidazo, los cafeteros lograron sobreponerse a la siempre poderosa Albiceleste, sumando tres puntos que invitan a soñar con la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica. Sin embargo, lo que debió haber sido una celebración para los locales quedó empañado por la polémica que generó Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien protagonizó un incidente con un camarógrafo al finalizar el encuentro.

Tras el pitazo final, mientras los jugadores de ambos equipos se despedían en medio de la tensión por el resultado, las cámaras captaron a ‘Dibu’ Martínez visiblemente molesto por la derrota. Mientras el arquero argentino intercambiaba saludos con los jugadores de la selección Colombia, el camarógrafo Jhonny Jackson, que trabajaba para el canal RCN, se le acercó para registrar sus reacciones.

Lo que debía ser una simple grabación se transformó en un acto de agresión cuando el arquero del Aston Villa, al percatarse de la presencia del camarógrafo, reaccionó enfadado y golpeó la cámara. El incidente no pasó desapercibido, y Jhonny Jackson, protagonista involuntario del suceso, decidió romper su silencio y enviarle un mensaje directo al ‘Dibu’ a través de Noticias RCN.

En sus declaraciones, Jackson intentó poner en contexto lo sucedido y explicó su papel en la cancha como operador de cámara. “‘Dibu’, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de steady, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha. Después de 90 minutos, todos están cansados, y busco reacciones”.

Jackson continuó describiendo cómo se desarrolló el incidente, destacando que se encontraba realizando su trabajo cuando fue sorprendido por la reacción del arquero argentino. “Veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada en el momento”.

A pesar de su enojo inicial, Jackson cerró su mensaje de manera conciliadora, sugiriendo que la reacción de Martínez probablemente estuvo motivada por la frustración del resultado. “Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa’lante, Dibu”.





Críticas y posible sanción de la FIFA





El gesto del ’Dibu’ Martínez en el Metropolitano de Barranquilla ha levantado una ola de críticas en las redes sociales y entre los aficionados al fútbol, muchos de los cuales consideran inaceptable la actitud del portero, especialmente dado su papel como capitán de la selección argentina.

Sin embargo, la polémica no se detiene ahí. Según el Código Disciplinario de la FIFA, las acciones de Emiliano Martínez podrían tener consecuencias más allá de la desaprobación pública. El reglamento de la FIFA es claro respecto a los castigos por conductas inapropiadas hacia terceros, y sugiere que el arquero argentino podría enfrentar una suspensión de al menos tres partidos.

“Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”, reza el reglamento del máximo ente del fútbol mundial.

Si bien AFA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, se espera que en los próximos días la FIFA abra una investigación para determinar las sanciones correspondientes. La falta de control emocional de ‘Dibu’ Martínez podría traerle problemas de cara a los cuatro próximos partidos de Eliminatorias que restan en el año (Venezuela, Bolivia, Paraguay y Perú).

