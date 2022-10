Cristiano Ronaldo nuevamente está en el ojo de la tormenta. El último miércoles el portugués volvió a quedarse en el banquillo durante el duelo del Manchester United ante Tottenham por la Premier League. El entrenador Erik ten Hag no consideró conveniente hacer ingresar al luso, quien una vez llegado el minuto 90 se marchó a los vestuarios pese a que el árbitro aún no había pitado el final. Tras ello saltaron innumerables críticas desde todos los rincones del mundo, pero fue Diego Forlán quien se detuvo para hacer un análisis más profundo del tema.

Durante el programa ‘Equipo F’ de ESPN, el periodista deportivo Sebastián ‘Pollo’ Vignolo invitó a los panelistas a opinar al respecto: “Así se fue, miren. Ganaba el Manchester United 2-0, ya vio que no entraba y se fue. ¿Esto no se hace?”, señaló mientras gran parte de sus compañeros asentían con la cabeza.

Instantes después Diego Forlán fue consultado por la situación y profundizó un poco más en el presente del jugador, no solo a nivel deportivo, sino también personal.

“Le pasó algo complicado a nivel familiar. Hay que ver. Justo eso se da con el cambio de momento futbolístico de él. Es como que se diera un choque de planetas para una persona que siempre fue importante. Hoy esta desplazado futbolísticamente y ha tenido, a nivel familiar, un momento complicado”, señaló el crack uruguayo para luego añadir que “también se dio que lo querían sacar. Uno, cuando es jugador, sabe muy bien en qué momento lo quieren mover”.

Hasta el momento Cristiano Ronaldo no ha declarado sobre lo ocurrido. Quien si habló fue el entrenador del Manchester United, aunque no quiso entrar en más detalles y prefirió resaltar el trabajo de sus dirigidos. “Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, dijo el DT ante los medios de comunicación.

Por otro lado, según ha informado este jueves el canal británico de SKY Sports, ‘Cris’ no se librará de una elevada sanción económica. Pero no es todo, pues Erik ten Hag estaría considerando una sanción deportiva en los próximos encuentros.

Vale recordar que el momento “complicado” al que se refirió Diego Forlán ocurrió el pasado mes de abril, cuando el goleador anunció en redes sociales que tanto él como su pareja Georgina Rodríguez perdieron a uno de los mellizos que esperaban. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”, dijo Cristiano en aquella oportunidad.





¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Teniendo en cuenta que no será convocado para enfrentar al Chelsea, el ariete recién volverá a ver actividad el día 27 de este mes, cuando el cuadro británico se vea las caras ante el Sheriff Tiraspol en la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Tres días después podría reaparecer en la Premier para medir fuerzas ante West Ham United.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Conoce la nueva camiseta de Japón para el Mundial Qatar 2022. (Video: JFA)