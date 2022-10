Poco a poco Cristiano Ronaldo va encontrando su mejor nivel. Tras una disputa con Erik ten Hag, entrenador del Manchester United, el portugués solucionó todos los problemas y reapareció como titular el jueves ante Sheriff en la Europa League, donde volvió a hacerse presente en el marcador con un gol. Definitivamente la situación ha mejorado para ‘Cris’; sin embargo, su salida del club en 2023 es inminente.

Así las cosas, continúan los rumores sobre el posible destino del futbolista. Una opción siempre fue el Sporting Club de Lisboa, equipo donde se inició como profesional, y ahora ha cobrado mayor fuerza. Según ha indicado el diario británico The Sun, tanto el ‘CR7′ como su pareja Georgina Rodríguez habrían adquirido una nueva vivienda en Portugal.

Se trata de una propiedad que estaría valorizada en once millones de dólares, aunque aún no se encuentra construida al 100%. Una vez concluida, su valor sería de unos 21 millones, cifras estratosféricas, pero que Cristiano se puede dar el lujo de invertir por el bienestar de su familia.

Esta mansión está ubicada a solo unos minutos de Lisboa, por lo que las opciones de que el goleador se ponga la camiseta albiverde van en aumento. Recordemos que su contrato termina en junio de 2023, aunque otros medios ingleses han revelado que la directiva del Manchester United quisiera dejar de contar con sus servicios después del Mundial de Qatar , es decir en el próximo mercado invernal europeo del mes de enero.





Cristiano Ronaldo: se cayó la opción del Nápoli

Era el Napoli italiano apareció en los últimos meses como una opción para el máximo artillero a nivel de clubes; sin embargo, el último miércoles hubo un pronunciamiento oficial del club al respecto.

Giuntoli, director deportivo del conjunto italiano, manifestó que no están pensando en incorporar jugadores en el próximo mercado invernal del fútbol europeo. “¿Ronaldo en enero? No ficharemos a ningún jugador en enero. No necesitamos cambiar nada en este equipo”, dijo en entrevista con DAZN tras la participación de su equipo en Champions League.

Vale señalar que el atacante portugués ya había solicitado a la dirigencia de los ‘Red Devils’ su salida del club antes del inicio de la temporada, pues consideraba que no tenían un proyecto deportivo interesante. Tal es así que se ausentó de la primera parte de la pretemporada con la finalidad de encontrar un equipo que cumpla con sus requisitos; sin embargo no lo encontró.

Por tal motivo, el luso llegó sobre la hora a los entrenamientos del equipo y Erik ten Hag lo consideró siempre como una alternativa, nunca como jugador titular.





¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

Con 'CR7' en la convocatoria, el Manchester United recibe este domingo al West Ham United en Old Trafford por la fecha 14 de la Premier League. El ariete estaría en el banco de suplentes, a la expectativa de las órdenes de su estratega. Recién el próximo jueves, cuando los Red Devils jueguen ante la Real Sociedad por la Europa League, sería titular.





