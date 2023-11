La temporada de la Premier League 2023/2024 acaba de regalarnos un gol que ya figura entre los mejores de la historia de la competición. Alejandro Garnacho, en la victoria por 3-0 de Manchester United ante Everton, protagonizó una chalaca magistral que dejó boquiabiertos a los aficionados en Goodison Park. Este espectacular tanto del joven extremo argentino no solo emuló la histórica acrobacia de Wayne Rooney en el derbi ante City (2011), sino que también vino acompañado de una celebración única que podría haberle costado un unfollow inesperado por parte de Lionel Messi.

La acrobacia de Garnacho se viralizó en todo el mundo del fútbol. El argentino no solo rindió homenaje al legendario gol de Rooney, sino que también añadió su propio toque al celebrar con el distintivo “siuuu” de Cristiano Ronaldo. Un gesto que, según las últimas noticias, podría haber provocado que Messi dejara de seguir al extremo en Instagram.

“Mi hijo me dijo el otro día que (Leo) Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Alejandro Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la Selección argentina”, reveló Rio Ferdinand, una leyenda del Manchester United, en su podcast Vibe with Five.

Garnacho, quien ya ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección absoluta de Argentina en tres ocasiones, no oculta su admiración por Cristiano Ronaldo. Su preferencia por el astro portugués se remonta a su tiempo compartido en el Manchester United antes de su salida del club el año pasado.

La comparación entre el golazo de Garnacho y el tanto de Messi con el Paris Saint-Germain, en agosto del año pasado, se hizo viral en las redes sociales, pero el delantero de los ‘Red Devils’ no dudó en señalar que su chalaca recordaba más a la de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid (ante Juventus por Champions).





“Lo siento, Rooney”





En cuanto a la preferencia entre el gol de Garnacho y el icónico tanto de Wayne Rooney, Ferdinand no dudó en elegir la chalaca del argentino. “El de Garnacho fue increíble, impresionante”, afirmó el exdefensa del United en su podcast, argumentando que la dificultad y la ejecución de la jugada superaron al histórico gol de Wayne.

“Uno fue con la espinillera, el otro con la bota. Lo siento, Wazza. Ese gol es mejor que el de (Wayne) Rooney. Corría lejos de la portería, un poco más lejos de la portería, en ángulo. Fue increíble, un momento impresionante”, agregó el exfutbolista inglés.





Golazo de Alejandro Garnacho. (Video: Bein Sports)





¿Cómo llegó Garnacho al Manchester United?





Alejandro Garnacho llegó al Manchester United en la temporada 2020/2021 procedente del Atlético Madrid juvenil. El joven extremo argentino, nacido el 2 de junio de 2002, atrajo la atención de varios clubes europeos por su talento y proyección en las categorías juveniles.

Su llegada al Manchester United se enmarcó en la política del club inglés de invertir en jóvenes talentos con el potencial de convertirse en estrellas del futuro. Garnacho, con su habilidad técnica, velocidad y capacidad goleadora, encajaba perfectamente en el perfil de jugador que el United buscaba para fortalecer su cantera. Y hoy ya lo demuestra.





Alejandro Garnacho marcó de chalaca en Manchester United. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR