No cabe duda que Cristiano Ronaldo es una de las personas más famosas en todo el mundo. El portugués seguramente se encuentre entre las celebridades más reconocidas del planeta junto a Lionel Messi, teniendo al fútbol como una pasión que reúne a multitudes, por lo que será muy difícil que alguien no sepa quién es el goleador si se le muestra una imagen suya. En pocas palabras, al astro luso se le hace difícil pasar desapercibido en los lugares a los que recurre y es por eso que no tiene muchas más opciones que asistir a eventos privados o moverse con su seguridad para evitar una avalancha de fanáticos pidiéndole una foto o un autógrafo suyo.

Sin embargo, tras el estreno de la serie de su novia, Georgina Rodríguez, se ha podido conocer detalles privados de la vida del futbolista. En uno de los capítulos, se puede apreciar la vez que en la que ‘CR7′ utilizó una curiosa estrategia para ir al parque de atracciones de Disney París sin ser reconocido. Lamentablemente, el plan no salió como ellos esperaban.

El jugador del Manchester United se armó un disfraz a medida para que nadie note su presencia en uno de los sitios más concurridos por los turistas en todo el continente europeo. “Tenía unas pelucas en Madrid con pelo de verdad y pensé ‘por qué no arriesgarse’. Me puse una peluca, una bufanda y unos anteojos de sol. No recuerdo en qué montaña rusa estábamos, pero la peluca se me empezó a salir, la tomé y cuando terminó el juego me la volví a colocar”, mencionó el delantero.

Cristiano Ronaldo se disfrazó para no ser reconocido en Disney París. (Foto: Agencias)

Según él, lo descubrieron porque se le vio la nuez de Adán, tan particular por su importante tamaño, y por su sonrisa con unos dientes totalmente blancos y llamativos. Pese a fallar en el intento, aseguró que “lo haría de nuevo porque me hizo volver a ser un niño”.

La serie de Georgina Rodríguez

La popular modelo argentina, que espera mellizos junto al crack de la Selección de Portugal, tuvo la organización del festejo por su cumpleaños el pasado jueves, día en que se aprovechó para estrenar la serie de su vida. En la producción se puede ver cómo lleva a cabo la relación con el futbolista, quien participa de la misma, y con toda la familia, que adoptó como una madre.

Cabe resaltar que son seis capítulos donde se relata el inicio de su relación con Cristiano, así como su trayectoria desde su llegada a España. También se pueden ver los lujosos viajes con su familia y los distintos eventos de primer nivel como carreras de Fórmula 1 o la Eurocopa, en los que estuvo presente.





