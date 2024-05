El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, se hizo dueña de su sexto título de la Premier League, y el cuarto consecutivo en siete temporadas, tras una gran victoria por 3-1 contra el West Ham. Este triunfo no solo llenó de alegría a los aficionados celestes, sino también a los jugadores, quienes celebraron a lo grande en una fiesta. Entre tanto astro, Jack Grealish se destacó como el protagonista y alma indiscutible de la celebración, que se prolongó hasta la madrugada.

Luego del cotejo, los jugadores, liderados por Jack, extendieron la algarabía hasta las primeras horas del lunes. Después de festejar en el vestuario, el jolgorio se trasladó al lujoso restaurante griego Fenix, donde los deportistas y sus parejas disfrutaron hasta las 5 a.m., según informaron medios británicos como The Sun y The Mirror.

En esa línea, el mediocampista británico fue visto llegando al local con un elegante traje Gucci valorado en $2,500 dólares, mientras cantaba alegremente. Como embajador de la marca, lució su lujoso atuendo con orgullo. Posteriormente, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que canta “el resto aún no está escrito”.

Después de la casa de comidas, la reunión continuó en un bar de la ciudad y se prolongó hasta aproximadamente las 5 de la mañana. Finalmente, varios jugadores destacados, como Rodri y Kevin De Bruyne, fueron captados al salir del lugar, evidentemente afectados, caminando con complicaciones y asistidos por sus guardaespaldas.

No obstante, el más “afectado” resultó ser Grealish, quien tuvo otra noche memorable cuando lo asistieron al salir de la taberna. El jugador de 28 años, conocido por su gusto a la fiesta que lo ha hecho un personaje entre muchos fanáticos del balompié, sonreía ampliamente mientras varias personas lo ayudaban a llegar al automóvil que lo llevaría a su hogar.

Incidente en la celebración del Manchester City

Durante la jornada de celebraciones del Manchester City, se desató un incidente, según SplasNews y el Daily Mail. El tercer arquero, Scott Carson, fue el protagonista al ser expulsado del restaurante por el personal de seguridad a las 4 am, después de intentar iniciar una pelea con uno de los asistentes al evento.

Desde que se unió a los Cityzens a mediados de 2019, el guardameta ha acumulado solo 107 minutos de juego con los Celestes. Su primera y única titularidad ocurrió el 14 de mayo de 2021, cuando el cuadro inglés ya había asegurado la Premier League y se preparaba para la final de la Champions League contra el Chelsea.

Con tres jornadas de liga restantes, Guardiola alineó a Carson contra el Newcastle, en un choque en el que el City ganó 4-3. Aunque el portero recibió tres tantos, tuvo un momento destacado con el marcador 2-2, luego de detener un penal a Joe Willock, pero el rebote permitió el gol que puso el 3-2.

Manchester City: lo que se le viene

Luego de medirse ante el West Ham y consagrarse campeones de la Premier League, el Manchester City tendrá un prolongado descanso y ya pensando en la campaña 2024-25. Los de Pep Guardiola volverán a las canchas el martes 23 de julio para enfrentar al Celtic F. C.

Ojo, el compromiso contra el club escocés será su primer amistoso previo a la siguiente temporada. El juego se disputará en el Kenian Memorail Stadium de Estados Unidos. Cuatro días después chocarán contra el AC Milan en el Yankee Stadium de Nueva York.





