Con doblete de Phil Foden y otro de Rodri, Manchester City venció 3-1 al West Ham y se coronó campeón de la Premier League por cuarto año consecutivo. Un momento que debía ser de pura alegría para toda la afición ‘ciudadana’, pero que por unas declaraciones de Pep Guardiola, los festejos quedaron a un segundo plano. Y es que el técnico español, parte cerebral de este momento soñado en el club de Etihad, reveló en diálogo con Sky que su futuro al mando del club inglés está cada vez más cerca de llegar al final.

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme”, declaró Pep Guardiola durante una entrevista con la cadena televisiva inglesa. “Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos”, agregó el estratega español de 53 años y quien es artífice de que el City sea el primer club de la Premier en ganar cuatro títulos consecutivos de liga.

Sobre este hecho que lo sigue ratificando como uno de los técnicos más ganadores, Pep confesó que no creía que fuera posible ganar cuatro Premier League seguidas, desde su llegada en 2016. “Cuando me mudé aquí, si alguien me hubiera dicho que ganaría seis Ligas en siete temporadas, diría que está loco. Ahora es nuestro momento. No digo que sea un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club”, sostuvo.

En esa misma línea, Guardiola reveló en qué momento del calendario empezaron a creer con que la cuarta corona seguida era posible “Al principio no pensamos en ello, pero en enero o febrero pensé que por qué no. Por nuestra experiencia luchamos por los títulos, pero entendimos el mensaje. Sabemos que Arsenal estará aquí durante muchos años. Arteta es un entrenador joven y con gran talento. Tenemos que tener cuidado”, sentenció.

Para el técnico catalán, este mágico momento que vive con el City es fruto de mucho trabajo, para él ese es el gran secreto del éxito. “Hay que ser humilde. No diré que soy un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club. Tenemos una gran ética de trabajo, todo el mundo aporta su trabajo y cada departamento del club es muy importante. Esa es la verdad y la realidad”, añadió.

En otro momento de la entrevista, resaltó la forma en la que los ‘citizens’ se adaptaron a jugar con un delantero neto como Haaland. “El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿cuál es la mejor posición para ellos?”, sentenció. “No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores”, finalizó Guardiola.

¿Cuántos títulos tiene Guardiola como DT?

Después de ser líderes de la Premier durante 15 fechas, Manchester City cumplió con las expectativas y conquistó su décima liga, la sexta desde que Guardiola tomó las riendas del club en 2016. El catalán sumó un nuevo trofeo a su ya amplia vitrina. Con seis ligas, Pep ya igualó los registros de George Ramsay al mando del Aston Villa entre el siglo XIX y XX y de Bob Paisley con Liverpool entre 1976 y 1983.

Con seis títulos, Guardiola solo está detrás del mítico Sir Alex Ferguson, quien ganó 13 trofeos con Manchester United, siendo el entrenador más laureado del fútbol inglés. Esta además es la décima liga del estratega catalán, anteriormente ganó tres con Bayern Munich y tres más con Barcelona. También tiene varias coronas del Mundial de Clubes (una vez con el City, otra con el Bayern y otras dos con Barcelona). A nivel Champions League, la campaña pasada hizo historia con los ‘citizens’, a esa se le suma el doblete con los azulgranas en el 2008/09 y 2010/11.

En el apartado copero, Pep Guardiola también ha tenido éxito en los tres países en los que ha entrenado, España, Alemania e Inglaterra. Ganó la Copa del Rey tres veces, la DFB Pokal en dos ocasiones y la FA Cup con el City en la 2018/19 y la 2022/23. Justamente, un título que podría volver a levantar el próximo fin de semana si logra vencer a su clásico rival, Manchester United en Wembley. Con el catalán, los ‘citizens’ ganaron cuatro veces la Copa de la Liga.

Otros trofeos más fueron las tres ediciones de la Supercopa de España, dos Community Shield,. La Supercopa Europea también se encuentra en su palmarés, la ganó cuatro veces (dos con Barcelona, una con Bayern y otra con el City).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR