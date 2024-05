Liverpool vs. Wolves se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 19 de mayo por la fecha 38 de la Premier League que se llevará a cabo en Anfield. El partido está programado para arrancar desde las 10:00 de la mañana (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Liverpool vs Wolves EN VIVO: los Reds se preparan para el duelo por Premier League. (Video: Liverpool)

Liverpool vs Wolves: alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Wolves: José Sá; Semedo, Kilman, Toti Gomes, Doherty, Joao Gomes, Mario Lemina, Boubacar Traore, Cunha y Hee-Chan Hwang.