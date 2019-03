Un error que le costó la vida: revelan negligencia del piloto del avión en el que murió Emiliano Sala

No se puede creer. El piloto del avión en el que iba el futbolista argentino Emiliano Sala y que se estrelló en el canal de la Mancha el 21 de enero, provocando la muerte de los dos hombres, no estaba autorizado para volar de noche, informó este sábado la BBC.



El piloto, David Ibbotson, era daltoniano, lo que le impedía volar de noche, y su licencia de piloto no tenía la "autorización para vuelo nocturno", según la BBC.



Interrogada por la AFP, la Autoridad británica de Aviación Civil (CAA) no confirmó esta información, y señaló que "la investigación de la AAIB sigue su curso". La AAIB, oficina británica de accidentes aéreos, dijo que sus investigaciones "se siguen centrando en las licencias".



El mes pasado, la AAIB había establecido que el avión que transportaba a Emiliano Sala no estaba autorizado para efectuar vuelos comerciales. Los investigadores habían precisado que David Ibbotson ya transportó a otros pasajeros con la finalidad de "compartir gastos", autorizado por la reglamentación.



Tras haber sido contratado por el Cardiff (País de Gales, Reino Unido), Emiliano Sala volvió a Nantes (noroeste de Francia) el 19 de enero para despedirse de sus antiguos compañeros del FC Nantes y recoger sus cosas. Luego emprendió el viaje de retorno a la capital galesa a bordo de un pequeño avión.



Como se recordará, el cuerpo de Emiliano Sala fue localizado a bordo de los restos del aparato, a 67 metros de profundidad, siendo recuperado el 7 de febrero. El del piloto no ha sido hallado.



