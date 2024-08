¡Atento a la programación! Para la felicidad de los fanáticos de la Premier League, tendremos un duelo más que importante: Manchester United recibe a Liverpool en el ‘Teatro de los Sueños’. El choque, correspondiente a la fecha 3, será muy disputado, ya que el equipo de Erik ten Hag llega con una victoria y una derrota, mientras que el de Arne Slot cuenta con dos triunfos consecutivos. A continuación, Depor te ofrece todos los detalles esenciales del partido, incluyendo horarios, canales de transmisión y más, para que no te pierdas ni un solo minuto de esta emocionante contienda.

Manchester United comenzó la temporada con grandes expectativas, esperando un nuevo comienzo bajo la dirección de Erik ten Hag. Sin embargo, sus planes se vieron afectados en los primeros encuentros del torneo. A pesar de haber logrado una victoria en casa contra el Fulham, gracias a un gol de Joshua Zirkzee en los últimos minutos, el equipo mostró signos de vulnerabilidad. La derrota frente al Brighton la semana pasada, con un marcador de 2-1, subrayó los problemas persistentes del equipo.

Por otro lado, el Liverpool, dirigido por Arne Slot, se prepara para enfrentar su primera gran prueba de la temporada con este clásico inglés. El neerlandés, quien asumió el cargo tras la salida de Jurgen Klopp, tuvo un inicio positivo al ganar sus dos primeros partidos. Este buen comienzo generó expectativas altas para el equipo. Además, para este enfrentamiento crucial, los ‘Reds’ reforzaron su plantilla con la incorporación de Federico Chiesa, proveniente de la Juventus.

En los enfrentamientos recientes, Liverpool lleva una ligera ventaja con 8 victorias frente a las 6 del Manchester United. En su último duelo, durante la pretemporada en Estados Unidos, el equipo dirigido por Arne Slot venció por 3-0 a uno de los clubes más poderosos de la ciudad de Manchester. Este resultado aumentó la confianza y las expectativas a los de Anfield, que llegan motivados a pelear la punta con City, que por ahora es el único líder de la Premier League.





¿A qué hora inicia Manchester United vs Liverpool?

Por la Premier League, Manchester City vs Liverpool jugarán por la fecha 3 este domingo 1 de septiembre a las 10:00 de la mañana en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 12:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 11:00 a.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.





¿En qué canal ver Manchester United vs Liverpool?

Para ver el partido entre Manchester City vs Manchester United, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En cambio, si te encuentras en México podrás mirarlo por FOX Sports y Amazon Primer; mientras que en España a través de Movistar Plus y DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde juegan Manchester United vs Liverpool?

El partido entre Manchester United vs Liverpool, programo para este domingo, se llevará acabo en el Old Traffor, un estadio de fútbol ubicado en Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra, y la casa del Manchester United. Con una capacidad de 76 000 es el estadio de fútbol de clubes más grande en el Reino Unido, y el undécimo más grande de Europa. Este recinto deportivo, es uno de los más emblemáticos e importantes de todo Inglaterra.

El estadio del Mancester United, el Old Traffor, fue inaugurado el 19 de febrero de 1910 en Inglaterra. (Foto: Agencias).





