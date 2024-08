Antes del inicio de la Premier League, Manchester City y Manchester United se enfrentarán en la final de la Community Shield 2024, programada para este sábado 10 de agosto. Este icónico derbi promete ser un espectáculo imperdible para los amantes del fútbol moderno: los ‘Citizens’ buscarán añadir otro trofeo a su vitrina tras ganar la última liga, mientras que los ‘Red Devils’ se ganaron su lugar en este duelo al conquistar la FA Cup. A continuación, Depor te ofrece todos los detalles esenciales del partido, incluyendo horarios, canales de transmisión y más, para que no te pierdas ni un solo minuto de esta emocionante contienda.

El Manchester City llega a este enfrentamiento tras una serie de partidos de preparación que han dejado un sabor agridulce en el equipo. Comenzaron su pretemporada con una derrota ajustada por 4-3 ante el Celtic en un partido lleno de goles, donde los ‘citizens’ mostraron destellos de su poder ofensivo pero evidenciaron ciertas vulnerabilidades defensivas.

Luego, les llegó una seguidilla de partidos donde enfrentaron al Milan, donde nuevamente cayeron por un estrecho 3-2, en un duelo que resaltó la necesidad de ajustes en la coordinación defensiva. En su tercer amistoso, se midieron ante el Barcelona, logrando un empate 2-2 en tiempo regular. Sin embargo, no pudieron mantener la compostura en los penales, perdiendo 4-1 en la tanda. Finalmente, el equipo de Pep Guardiola cerró su pretemporada con una convincente victoria por 4-2 sobre el Chelsea, un resultado que sin duda elevará la moral del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

En cuanto al Manchester United, su preparación también fue variada. Comenzaron con una derrota 1-0 ante el Rosenborg, en un partido donde el equipo mostró falta de cohesión y fluidez en su juego. Sin embargo, se recuperaron con una sólida victoria por 2-0 sobre el Rangers, donde el equipo demostró mejoras en la organización defensiva y en la eficacia en el ataque.

Luego, los ‘Rojos’ se enfrentaron al Arsenal, un partido en el que, a pesar de su esfuerzo, cayeron 2-1, reflejando algunos problemas persistentes en la transición defensiva. Posteriormente, lograron una victoria apretada por 3-2 sobre el Real Betis, destacándose por su capacidad para superar momentos de presión y definir el partido en los minutos finales. No obstante, cerraron su pretemporada con una derrota contundente por 3-0 ante el Liverpool.

Aunque el Manchester City dominó la Premier League en los últimos años, el Manchester United sigue siendo el equipo más exitoso en la historia de la Community Shield. Con un total de 21 títulos, los ‘Reds’ ostenta el récord de más trofeos en este torneo. Su última conquista fue en 2016, y además, ganó las últimas cuatro finales en las que participó. Por su parte, los ‘Blues’ posee seis títulos, con su más reciente victoria en 2019.





¿A qué hora juegan Manchester City vs Manchester United?

En nuevo clásico inglés, Manchester City vs Manchester United jugarán por la final de Community Shield 2024 este sábado 10 de agosto a las 9:00 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 11:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 10:00 p.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.





¿En qué canal ver Manchester City vs Manchester United?

Para ver el partido entre Manchester City vs Manchester United, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En cambio, si te encuentras en México podrás mirarlo por TNT, MAX y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





Alineaciones posibles

Manchester City : Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, Rúben Días, Josko Gvardiol; Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic; Oscar Bobb, Bernardo Silva, Jack Grealish; Erling Haaland.

: Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, Rúben Días, Josko Gvardiol; Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic; Oscar Bobb, Bernardo Silva, Jack Grealish; Erling Haaland. Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Jadon Sancho.





¿En dónde jugarán Manchester City vs Manchester United?

El partido entre Manchester City y Manchester United programado para este sábado, se jugará en el Estadio de Wembley, en Londres. Inaugurado en 2007 tras la reconstrucción del antiguo Wembley, el estadio tiene una capacidad para 90,000 espectadores, siendo el segundo más grande de Europa. Destaca por su moderno diseño y su emblemático arco de 133 metros, convirtiéndolo en un ícono arquitectónico y un referente en el mundo del deporte y el entretenimiento.

Con una capacidad de 90.000 espectadores, el estadio de Wembley podría acoger 25.000 autobuses de 2 pisos.





