El rendimiento excepcional de Erling Haaland continúa captando la atención mundial. A sus 23 años, no solo fue nombrado Jugador del Año de la UEFA, sino que también marcó un ‘hat trick’ contra el Fulham, el sábado 2 de septiembre, en una victoria de 5-1 para el Manchester City. No es sorprendente que siga siendo una figura muy codiciada en el mercado de transferencias. Su habilidad captura el interés de importantes clubes, como el Real Madrid, así como de lucrativas ofertas provenientes de Arabia Saudita, que se está consolidando como un núcleo para jugadores de alto nivel.

El caso de los madridistas ha resurgido en recientes días como una posibilidad para fortalecerse con el deportista noruego en la próxima temporada de verano. La cláusula de liberación de 200 millones de euros que podría estar presente en su contrato -algunas fuentes han corroborado esta información, mientras que otras la han refutado- es lo que el equipo madrileño ve con optimismo.

Debido a su rendimiento y la creciente atención que está recibiendo, especialmente por parte de Arabia, el club inglés busca tomar medidas para blindar a Haaland para seguir garantizando su permanencia en la escuadra celeste, cuyo contrato está programado para finalizar en junio de 2027.

Reportado por The Sun, el City tiene la intención de extender su contrato por un año adicional hasta 2028, otorgándole el título de jugador con el salario más alto de la Premier League, con un estimado de alrededor de 30 millones de euros por temporada, en comparación con su actual sueldo de alrededor de 20 millones.





Haaland es elegido mejor jugador de la UEFA

El epicentro del fútbol europeo resonó en el Foro Grimaldo de Mónaco, cuando la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol presentó a los laureados de sus prestigiosos premios. El reconocimiento al ‘Jugador del Año de la UEFA’ para la temporada 2022/23 fue para Erling Haaland.

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, declaró el noruego, sobre el podio.

Manchester City: lo que se le viene

Tras el duelo frente a Fulham, el próximo encuentro del City será como visitante cuando se enfrente al West Ham, el sábado 16 de septiembre, en el Estadio Olímpico de Londres, por la Premier League. Actualmente, ambos equipos están luchando por los primeros lugares en la tabla, por lo que el objetivo es uno solo: la victoria.





