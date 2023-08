No hay dudas que desde la aparición de Erling Haaland allá por el 2019, cuando el Borussia Dortmund lo fichó del Red Bull Salzburgo, sus registros goleadores lo han llevado a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. El Manchester City pagó 60 millones de euros para llevárselo de Alemania y en su primera temporada aportó 52 goles en 53 partidos para que levanten un triplete histórico (Premier League, FA Cup y Champions League) –razón por la que fue considerado en la terna final para el premio a Jugador del Año de la UEFA–.

Sin embargo, por más que sus goles hablen por sí solos y dejen constancia de su voracidad para romper las redes de sus rivales, hay una estadística negativa de la que el noruego no ha podido desprenderse desde que llegó al club de Mánchester. Desde la final de la Community Shield del año pasado hasta la última que disputó en la Supercopa de Europa, el ‘Cyborg’ no marcó ni un gol y no sirvió ni una sola asistencia.

Hagamos un repaso. Haaland disputó su primer partido oficial con el City en la Community Shield del 2022 ante el Liverpool. Aquel día no apareció y los suyos terminaron cayendo por 3-1 con goles de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah y Darwin Núñez. Julián Álvarez sí levantó la mano y anotó el descuento de la ilusión.

Posteriormente, la siguiente definición fue frente al Manchester United por la FA Cup 2022-23. Si bien los de Pep Guardiola se impusieron por 2-1 con un doblete de Ilkay Gündogan, Haaland volvió a quedarse en cero. Lo peor es que, fuera del área, su rendimiento dejó mucho que desear y no colaboró para una mejor participación de sus compañeros en ofensiva.

Luego, en la noche grande de la final de la Champions League 2022-23, cuando todos esperaban ver la versión más goleadora del delantero nórdico frente al Inter de Milán, nuevamente volvió a esfumarse. Tuvo que aparecer Rodri con un golazo para darle la victoria a los ‘Ciudadanos’ y la primera ‘Orejona’ de su historia.

Finalmente, las dos últimas finales de Erling se dieron a lo largo de estas dos semanas de agosto y, siguiendo la historia de las anteriores, volvió a quedar seco frente a la portería rival. En la primera de ellas el Arsenal se impuso en la tanda de penales y se llevó la Community Shield 2023, mientras que en la más reciente, por la Supercopa de Europa, si bien el City ganó en la definición desde los doce pasos, el noruego fue un fantasma.

Estos números solo explican una cosa y seguramente se convertirá en el talón de Aquiles del delantero de 23 años si no logra romper esta racha negativa en sus próximas finales: en las citas grandes de definición por los títulos, no aparece. Esta temporada 2023-24 recién comienza, por lo que Haaland tendrá más de una oportunidad para sacudirse de esta barrera que lo separa de los grandes goleadores de la historia.

Final Rival Resultado Goles Asistencias Community Shield 2022 Liverpool 3-1 (derrota) 0 0 FA Cup 2022-23 Manchester United 2-1 (victoria) 0 0 Champions League 2022-23 Inter de Milán 1-0 (victoria) 0 0 Community Shield 2023 Arsenal 1-1 (derrota por 4-1 en penales) 0 0 Supercopa de Europa 2023 Sevilla 1-1 (victoria por 5-4 en penales) 0 0

Los números de Erling Haaland en sus finales con el Manchester City.





¿Cuándo volverá a jugar el Manchester City?

Luego de vence al Sevilla por 5-4 en la tanda de penales de la Supercopa de Europa, el Manchester City volverá a jugar este fin de semana cuando reciba al Newcastle United por la segunda jornada de la Premier League 2023-24. Dicho compromiso está programado para este sábado 19 de agosto desde las 2:00 p.m., se disputará en el Etihad Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR