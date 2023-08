La selección de Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, está pronto a debutar en las Eliminatorias 2026 del Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. En esa línea, los charrúas enfrentarán a Chile en casa el próximo viernes 8 de septiembre y visitará a Ecuador cuatro días después. En medio de este contexto, informes señalan que el estratega habría asumido una firme posición acerca a los futbolistas históricos de la ‘Celeste’.

De acuerdo con fuentes como DSports y Tenfield, el técnico nacido en Argentina ya ha determinado su elección. Esto significaría que deportistas experimentados como el zaguero Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy) y los atacantes Luis Suárez (Gremio) y Edinson Cavani (Boca Juniors) quedarían fuera de la convocatoria.

Al respecto, el periodista Rodrigo Romando indicó que desde el inicio, los mencionados no formaban parte de los planes del DT: “Desde el día 1 que no los tiene en la cabeza. Desde el día 1, desde que se empezó a planificar el futuro de la selección, los históricos no están; salvo Fernando Muslera porque él entiende que es el único arquero que tenemos en la elite”.

Sobre el portero, a la fecha, es uno de los destacados del Galatasaray. Posteriormente, el comunicador agregó: “Después viene Franco Israel en su consideración, porque es un arquero joven y es un jugador con buen pie. Con los otros jugadores, desde fin de febrero, principio de marzo, cuando se comenzó a hablar del proyecto, los jugadores históricos no estaban”.

Es importante señalar que esta situación ha causado un impacto significativo en el país sudamericano. Debido a la información revelada, Jorge Giordano, encargado de las selecciones nacionales, al ser consultado sobre el tema en el informativo de radio Todo pelota, dijo: “Es una pregunta para Marcelo, y seguramente antes de los partidos él podrá dar una contestación en conferencia de prensa”.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se detalló que la lista preliminar de convocados para las dos primeras fechas de eliminatorias se realizará este viernes, pero no se hará pública. Sin embargo, se especificó que la lista final se anunciará una semana antes del partido contra el representativo chileno.





Programación de la fecha 1 de Eliminatorias

Fecha Horario Partido Lugar 7 de septiembre 17:30 (Perú) y 18:30 (Paraguay) Paraguay vs. Perú Ciudad del Este 7 de septiembre 18:00 (Colombia y Perú) y 19:00 (Venezuela) Colombia vs. Venezuela Barranquilla 7 de septiembre 19:00 (Ecuador y Perú) y 21:00 (Argentina) Argentina vs. Ecuador Buenos Aires 8 de septiembre 18:00 (Perú) y 20:00 (Uruguay y Chile) Uruguay vs. Chile Montevideo 8 de septiembre 19:45 (Perú), 20:45 (Bolivia) y 21:45 (Brasil) Brasil vs. Bolivia Belém





Programación de la fecha 2 de Eliminatorias

Fecha Horario Partido Lugar 12 de septiembre 15:00 (Perú), 16:00 (Bolivia) y 17:00 (Argentina) Bolivia vs. Argentina La Paz 12 de septiembre 16:00 (Ecuador y Perú) y 18:00 (Uruguay) Ecuador vs. Uruguay Quito 12 de septiembre 19:30 (Colombia y Perú) y 21:30 (Chile) Chile vs. Colombia Santiago 12 de septiembre 21:00 (Perú) y 23:00 (Brasil) Perú vs. Brasil Lima 12 de septiembre 17:00 (Perú) y 18:00 (Venezuela y Paraguay) Venezuela vs. Paraguay Maturín





