Manchester City venció 3-0 a Everton y quedó listo para enfrentar al Real Madrid por las ‘semis’ de Champions. Erling Haaland volvió a marcar y llegó a las 36 anotaciones en la temporada en la Premier League. Pep Guardiola acabó satisfecho con el resultado, pero no pudo evitar hablar sobre la actitud de Yerry Mina en el campo de juego. El noruego terminó con el torso arañado y el entrenador español no dudó en recriminar al colombiano.

A pesar de que el exgoleador del Dortmund anotó un nuevo gol, no la tuvo nada fácil pues todo el tiempo tuvo a Mina encima de él. Cuando se quitó la camiseta después del partido se pudo ver que ese duelo le dejó algunas secuelas. Su torso tenía un par de arañazos. Aunque él le restó importancia, el DT de 52 años lo defendió.

Tras el pitazo final, Guardiola se le acercó al defensor para recriminarle por su actitud. Luego se refirió a ese tema: “Lo que hace con los jugadores en el campo no es necesario. Él sabe exactamente lo que ha hecho. Es un buen jugador, pero defender de esa forma no es necesario. Le dije eso. No es necesario lo que hace en cada partido”.

Al jugador colombiano se le vio discutir con los futbolistas del Manchester City durante el partido. Al final muchos de ellos se negaron a darle la mano por la actitud que había tenido. Su marca, además de ser dura, estuvo repleta de golpes y arañazos. Aunque hizo su mejor esfuerzo, fue difícil contener a Haaland y el ataque del cuadro de Pep.

Manchester City vs. Real Madrid por Champions

El compromiso entre Manchester City y Real Madrid por la vuelta de las semifinales de Champions está programado para disputarse el 17 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). El encuentro se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar, HBO Max, beIN Sports, Univisión y Futbol Libre.

Cabe destacar que el árbitro del encuentro en el Etihad Stadium (Manchester) será el polaco Szymon Marciniak. La UEFA lo confirmó para este partidazo por la Champions League. Recuerda que en Depor también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias. No te lo puedes perder.





