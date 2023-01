Arsenal vs. Manchester United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 21 de la Premier League este domingo 22 de enero. Las acciones se jugarán en el Emirates Stadium desde las 11:30 a.m. (hora peruana) con la idea de afianzarse en el primer lugar para los ‘gunners’ y las ganas de escalar que tienen los ‘red devils’ en la tabla de posiciones. El partido podrá ser visto en la señal de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Arsenal es líder de la Premier League, con 5 puntos de ventaja con relación al Manchester City y 8 frente a su oponente del fin de semana. Los Gunners ganaron el derbi de la fecha anterior contra Tottenham, gracias a un primer tiempo de alto nivel. Sin objeción de ninguna clase se llevaron la victoria, más que merecida. Da gusto verlos jugar. Arsenal no es solo una máquina al ataque; en defensa se comporta a la altura de los desafíos.

En el juego contra los Spurs la actuación del arquero Aaron Ramsdale fue perfecta, cerrojo ideal para transmitir confianza a sus demás compañeros. Si en verdad Manchester United quiere sentirse como candidato al título, potencial amenaza para el Arsenal, sumar en el Emirates Stadium es algo más que un deber.





Arsenal vs. Manchester United: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m. / ESPN y Star Plus

Colombia: 11:30 a.m. / ESPN y Star Plus

Ecuador: 11:30 a.m. / ESPN y Star Plus

Argentina: 1:30 p.m. / ESPN y Star Plus

Chile: 1:30 p.m. / ESPN y Star Plus





Manchester United empató entre semana en cancha del Crystal Palace. Su rival ese día consiguió el 1–1 en tiempo de adición. Además, un futbolista clave en el United, el brasilero Casemiro, acumuló amonestaciones durante su juego. Es la baja más sensible de los Red Devils.

Pero el Manchester United lanzará sus mejores cartas en Londres. Este fin de semana el cuadro dirigido por Erik ten Hag defiende también un invicto de 6 fechas en la Premier League, con otro factor relevante: Goles en los últimos 10 partidos y en 9 de 10 encuentros disputados en calidad de visitante durante la presente temporada de la Premier League.

La última vez que se vieron las caras fue a principios de septiembre, en el marco de la sexta jornada del presente curso del fútbol inglés, con victoria para Manchester United por 3 goles a 1 en Old Trafford.

Antony, en su estreno con la camiseta de los Red Devils, abrió la cuenta para el local cuando corría el minuto 35 en el reloj. Ya en la segunda mitad, Bukayo Saka pondría la paridad parcial en el 60′, pero un doblete de Marcus Rashford (66′, 75′) le daría la victoria definitiva a los de Erik ten Hag.





Arsenal vs. Manchester United: probables alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Benjamin White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko; Martin Ødegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Edward Nketiah y Gabriel Martinelli.

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Fred, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst.





Arsenal vs. Manchester United: ¿dónde jugarán?





