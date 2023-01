En la previa del partido entre Real Madrid y Athletic Club, por la fecha 18 de LaLiga Santander, son buenas las noticias que llegan a las oficinas del estadio Santiago Bernabéu. Y es que uno de los grandes objetivos del presidente Florentino Pérez ha decidido rechazar una mareante oferta de renovación de su club porque solo piensa en vestirse con los colores del club español a partir de la siguiente temporada. Hablamos nada menos que de Jude Bellingham, el joven volante inglés que no ha dudado en darle ‘calabazas’ a los altos mandos del Borussia Dortmund.

Según el diario inglés The Sun, el mediocampista de 19 años ha decidido no renovar con el cuadro de la Bundesliga. Entre otras cosas, al inglés le ofrecen duplicarle el salario para atarlo hasta junio de 2030. Sin embargo, Bellingham parece no moverse por dinero y tiene claro que el próximo desafío en su carrera está en el Paseo de la Castellana.

Así las cosas, al Dortmund, que tiene atado al volante inglés hasta el 2025, no le quedaría otra opción que venderlo en el mercado de fichajes de verano. Eso sí, los alemanes tienen claro que no recibirán menos de 100 millones de euros por Bellingham. Saben que es una de las ‘joyas’ más preciadas en Europa y van a sacarle provecho.

La llegada de Jude Bellingham al Real Madrid es parte de la renovación del mediocampo que ya empezó Florentino Pérez. Toni Kroos y Luka Modric ya tienen una edad avanzada y acaban contrato a final de temporada. Es por eso que en la dirigencia del cuadro madrileño ven la necesidad de incorporar nuevos elementos.

La temporada 2022-23 está siendo la de su consolidación a nivel mundial. Capitán general en el Borussia Dortmund a sus 19 años, Bellingham ya acumula 9 goles y 3 asistencias en 22 partidos, demostrando una mejora en área rival que refrendó en Qatar 2022 con Inglaterra.

Jude Bellingham, en la mira del Real Madrid.





¿Qué fichajes hizo el Real Madrid para 2022-23?





Real Madrid sumó dos fichajes oficiales para el presente curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a Alaba a la banda.

Otro jugador que reforzó al Madrid para esta temporada es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el reemplazante de Casemiro.





