Chelsea vs. Manchester United EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 13 de la Premier League, este sábado 22 de octubre desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+ y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En Londres, Chelsea recibirá a un Manchester United que llegará sin Cristiano Ronaldo, en un choque que promete ser de los más emocionantes de la fecha de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge.

¿A qué hora juega Chelsea vs. Manchester United?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Chelsea vs. Manchester United: canales del partido y cómo ver por TV

El Chelsea vs. Manchester United será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en Stamford Brdige y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía DAZN y Movistar+; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, NBC, UNIVERSO NOW y UNIVERSO.

Cómo llegan Chelsea y Manchester United

El Manchester United, que ganó el miércoles al Tottenham (3º) por 2-0, visita el al Chelsea (4º), en un partido en la que los ‘Red Devils’ podrían confirmar su trayectoria ascendente y alcanzar el Top 4.

Después de un complicado inicio de la era de Erik Ten Hag en el banquillo de Old Trafford, el United ha logrado enderezar el rumbo y vencer al líder Arsenal (3-1), al Liverpool (2-1) y a los ‘Spurs’, rivales directos por los puestos de Liga de Campeones y por el título, si bien sufrió una severa goleada de su vecino, el Manchester City (6-3).

Manchester United vuelve a enfrentarse a un rival directo, el Chelsea (4º), para subir al Top 4 en caso de victoria en detrimento de los ‘Blues’, que tan solo tienen un punto más que el club mancuniano, pero que desde la llegada de Graham Potter no conocen la derrota.

“Este será un partido diferente, porque enfrentaremos a un equipo diferente. Nosotros hemos avanzado en el proceso, pero tal vez él (Potter) sepa más sobre Manchester United ahora que antes. Será un buen duelo. De todas formas, el duelo no será entre entrenadores, sino entre equipos: Chelsea y Manchester United”, comentó Ten Hag, en la antesala.

Para este compromiso, el United no contará con Cristiano Ronaldo, debido al castigo que le impuso el club por abandonar al equipo antes del final del encuentro contra los ‘Spurs’. Recordemos que, hace unos días, ‘CR7′ dejó el banquillo y se marchó de la cancha aun cuando faltaban minutos por jugarse.

Chelsea vs. Manchester United: probables alineaciones

Chelsea : Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Sterling y Aubameyang. DT: Graham Potter.

: Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Sterling y Aubameyang. DT: Graham Potter. Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martínez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Sancho y Rashford. DT: Erik ten Hag.

¿Dónde juega Chelsea vs. Manchester United?





