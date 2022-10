Sigue los detalles del partido entre Liverpool vs. Nottingham Forest EN VIVO - EN DIRECTO - ONLINE - GRATIS - HD vía ESPN, Star Plus y Sky Sports por la fecha 13 de la Premier League. El compromiso está pactado para este sábado 22 de octubre desde las 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles y mejores momentos de este duelo a través de la web de Depor.

Liverpool y Nottingham Forest: probables alineaciones

Liverpool : Alisson, Milner, Gómez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Fabinho, Carvalho, Salah y Firmino. DT: Jürgen Klopp.

: Alisson, Milner, Gómez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Fabinho, Carvalho, Salah y Firmino. DT: Jürgen Klopp. Nottingham Forest: Henderson, Aurier, Cook, McKenna, Williams, Yates, Freuler, Mangala, Gibbs-White, Johnson y Lingard. DT: Steve Cooper.

Sin el colombiano Luis Díaz por cuarto partido consecutivo, Liverpool afrontará un nuevo desafío en la liga inglesa, cuando visite a Nottingham Forest. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio The City Ground.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Nottingham Forest?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Liverpool vs. Nottingham Forest: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Nottingham Forest será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio The City Groundy será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, nbcsports.com, USA Network, UNIVERSO, y NBC Sports App.

Cómo llegan Liverpool y Nottingham Forest

Antes de visitar a Ajax por la Champions League, Liverpool chocará con Nottingham Forest, rival frente al que buscará una victoria para acercarse al líder Arsenal, que ha demostrado ser un firme candidato para gritar campeón.

Los ‘Reds’, que tiene en la lista de lesionados a Luis Díaz y Diogo Jota, vienen de dos triunfos consecutivos, que les ha permitido llegar a los dieciséis puntos y ponerse a once de los ‘Gunners’.

“Muchas cosas están claras. El ambiente será excepcional, estoy 100% seguro. Me gusta eso como experiencia, tenerlo también; porque una cosa es hablar porque todo el mundo te lo dice, y una cosa es experimentarlo tú mismo”, señaló Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, en la antesala del cotejo.

Por otro lado, el alemán recordó la última vez que Liverpool visitó a Nottingham Forest, en marzo pasado, en un compromiso por la FA Cup. “Cuando nos enfrentamos a ellos la última vez, estaban llenos de confianza, realmente estaban volando y lo sentimos”, contó el DT sobre el duelo que acabó con triunfo (1-0) de los ‘Reds’.

Al frente estará Nottingham Forest, el peor equipo por números en lo que va de la temporada de la Premier League. El elenco dirigido por Steve Cooper, que viene de empatar sin goles con Brighton, es último con apenas seis unidades.

¿Dónde juega Liverpool vs. Nottingham Forest?





