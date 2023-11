La temporada del Everton ha pasado de ser decepcionante en el terreno de juego (marchaba en el puesto 14 con 24 puntos) a convertirse en un auténtico calvario, ya que el club de Liverpool ha sido golpeado con una sanción significativa por parte de la Premier League. La pérdida de diez puntos, resultado de infracciones financieras y de sostenibilidad, ha dejado al cuadro azul en una posición precaria tanto en la tabla de posiciones (ver clasificación) como en el panorama general del fútbol inglés. Según medios ingleses, se trata de la sanción más dura que afronta un equipo inglés en toda la historia de la competición local.

La Premier League acusó al Everton de irregularidades económicas durante la temporada 2021-2022, lo que llevó a la apertura de una investigación exhaustiva por parte de una comisión independiente. Este proceso se prolongó desde marzo hasta el mes pasado, cuando se llevó a cabo un juicio que culminó con una sanción drástica para el club.

Las posibles consecuencias incluían una multa económica o la prohibición de fichar en varias ventanas de traspasos. Sin embargo, la Premier League optó por la sanción más severa: la pérdida de diez puntos en la clasificación.

Esta decisión tiene ramificaciones inmediatas para el Everton, que pasará de ocupar la décima cuarta posición, con 14 puntos, a hundirse en la penúltima posición con tan solo cuatro puntos. Además, se encontrará a cinco puntos de distancia de las posiciones seguras fuera de la zona de descenso.

En un comunicado oficial, la Premier League explicó el proceso que llevó a esta drástica medida: “La Premier League presentó una queja contra el Everton y remitió el caso a una comisión independiente a principios de año. Durante los procedimientos, el club admitió que había roto las reglas de la competición, pero la extensión del agravio está aún en disputa. Tras una audiencia de cinco días el pasado mes, la comisión determinó que el Everton perdió durante la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que supera el límite de 105 millones en tres años que permite la liga. La comisión concluyó que una sanción deportiva, en forma de diez puntos, debía ser impuesta. Tiene efecto inmediato”.





Everton apelará la decisión de la Premier League de quitarle 10 puntos. (Foto: EFE)





La respuesta del Everton





El Everton aseguró estar “en shock” y “decepcionado” por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de sancionarles con diez puntos por irregularidades financieras y apunta al Manchester City, que habría cometido las mismas infracciones que los ‘Toffees’.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, apuntó el Everton.





¿Desde qué año Everton no gana el título del fútbol inglés?





Everton no ha ganado el campeonato inglés de primera división (Premier League) desde la temporada 1986-1987. Durante esa temporada, el Everton, bajo la dirección del mánager Howard Kendall, logró el título de la antigua Football League First Division, que posteriormente se convirtió en la Premier League en la temporada 1992-1993.





