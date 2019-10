La pesadilla de Mesut Özil en Arsenal: Emery decidió que no juegue nunca más y ya planea su salida

Mesut Özil era el futuro del fútbol alemán. Llegó al Real Madrid en la temporada 2010 y sorprendió con su habilidad y buena lectura del juego. De la mano de Cristiano Ronaldo, lograron levantar la Liga Santander 2011/12. Luego de cuatro años partió al Arsenal pensando en un gran futuro, pero fue todo lo contrario. La noticia ya es viral en Facebook.

Es cierto que en un inicio empezó a sumar minutos y a ser determinante, pero de un momento a otro su rendimiento bajó. La llegada de Unai Emery en el 2018 lo terminó de sentenciar. El técnico español no lo tiene en sus planes.

Özil lleva apenas 71 minutos de 720 posibles en la Premier League. No tiene un partido completo. Su relación con el DT está completamente rota y, según explica, 'Daily Mirror', no volvería a jugar partidos oficiales con los 'gunners'.

Mesut Özil | Situación actual: Juega en Arsenal. (Getty) Mesut Özil fue campeón con Alemania en Brasil 2014. (Getty)

Sus últimos minutos fueron los 71 que jugó en la goleada ante Nottingham Forrest (5-0) por la Copa de la Liga el pasado 24 de septiembre. Desde entonces no ha vuelto a ser tomado en cuenta. Ante Aston Villa estuvo en el banquillo y ante el Manchester United, Bournemouth y Standard Leija por Europa League, ni en lista.

Para Emery no es alguien importante en el plantel por lo que ya trabaja con la directiva para dejarlo libre y no gastar en el que es el mejor pagado del equipo con un sueldo de 3888 mil euros a la semana.

"Cuando decido que Özil no tiene que estar en el equipo es porque pienso que otros jugadores se lo merecen más", sentenció hace unos días el exDT del Sevilla, dando luces que la situación entre ambos no da para más.

¿Cuándo podría partir Ozil?

De este modo, con un contrato hasta mediados del 2021, el ex Real Madrid y Werder Bremen no tiene deseos de salir de Londres, siendo el último gran contrato que tiene en su carrera profesional. ¿Una mala apuesta del Arsenal ? Definitivamente que sí, sabiendo que Emery no lo plantea en su alineaciones y ahora no cuenta con él en el banco de suplentes.



El diario 'Takvim' reveló que el Fenerbahce estaría interesado en conseguir su cesión en el mercado de invierno, pero Arsenal tendría que hacerse cargo de parte importante de la ficha.

