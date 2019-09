Manchester United piensa en Pochettino para enero de 2020 y el DT llegaría con un crack al lado

► ¿Sigue siendo el mismo? Las dudas con Suárez en Barcelona

Manchester United no ha tenido un buen inicio de temporada y parece que no haber sido protagonista en el mercado de fichajes le pasa factura. Por ejemplo, no contrató delanteros pese a las salidas de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku al Inter de Milán y los malos resultados en la Premier League han hecho que esté alejado de los primeros puestos del torneo. Ante esto, la dirigencia tiene un plan para darle reemplazo, posiblemente, al técnico Ole Gunnar Solksjaer.

Y es que Sport sostiene que Manchester United tiene entre ceja y ceja a Mauricio Pochettino , entrenador del Tottenham. Su interés parte por el nivel que ha mostrado Ole Gunnar Solksjaer en lo que va de temporada y si es que el noruego sigue en la misma línea, terminarían por despedirlo para darle caza al DT argentino.

Es más, el citado medio menciona que Pochettino no está a gusto en la tienda de los 'Spurs'. "Los refuerzos del equipo este verano no parece que hayan revitalizado al equipo y el argentino podría salir antes de lo esperado, si finalmente el United se carga a Solskjaer", es lo que indica. Incluso, no llegaría solo al Old Trafford, sino con un tremendo crack.

Eriksen llegaría con Pochettino al Manchester United

Sucede que Christian Eriksen acaba contrato a final de temporada y desde enero puede conversar con cualquier equipo. Por el momento no hay visos que firme una renovación y los 'Red Devils' esperan que llegue junto con el director técnico.

De otro lado, Manchester United tiene la misión de recuperarse en la Premier League 2019-20. Este miércoles jugará frente al Rochdale por la Capital One Cup para el próximo lunes verse las caras contra el Arsenal en condición de local.

