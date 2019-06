¿La despedida? La noticia con respecto a Klopp que no agrada al Liverpool

No solo es felicidad en Anfield Road. Con el título de la Champions League , los ingleses celebran por encima del Manchester City de Pep Guardiola. El técnico catalán se llevó los tres títulos de Inglaterra, el entrenador alemán respondió con el trofeo de Europa. No hay emoción en grande que no viva la gente de Liverpool a solo cuatro días de levantar la ‘Orejona’ en el Wanda Metropolitano. No obstante, ESPN ha publicado una noticia que ha generado eco en Inglaterra: la despedida que tiene planeada Klopp en las próximas temporadas.



De acuerdo al citado medio, Klopp tiene planeado irse de Liverpool cuando culmine la temporada 2021-2022, fecha que culmina su situación contractual con los directivos ingleses. Luego de acabar el contrato, Klopp no pretendería renovar y tomarse un año sabático para estudiar otras opciones dentro del ‘Viejo Continente’, así como ver otros caminos dentro del deporte mundial. Tal como lo hizo Guardiola cuando dejó el Barcelona, Klopp podría hacer lo mismo para seguir ahondando más en su fútbol de cara a su futuro como técnico.



Sin embargo, el Liverpool tiene pensado en renovarle el contrato y hacer que el alemán se quede mucho más tiempo en Anfield, estando más que contentos con su desenvolvimiento en partidos de la liga inglesa, así como en la Champions League 2019.



¿Seguirá Klopp al mando del Liverpool? Luego de su experiencia al mando de los británicos, solo le quedarían dos caminos a él: alguna Selección o dirigir en LaLiga de España.



