Cada vez que Isco pierde el protagonismo en Real Madrid, los medios españoles y de otros países publican noticias relacionadas a la posible salida del volante en el mercado fichajes de la siguiente temporada.

El malagueño ha sido uno de los indiscutibles de Zinedine Zidane en el inicio de la 2017-18, pero las preferencias del francés cambiaron, pues ahora jugadores como Lucas Vázquez o Marco Asensio gozan de más oportunidades en el equipo.

Por ello, Manchester City quiere aprovechar la situación incómoda de Isco en Real Madrid para presentar una oferta formal por el mediocampista, mientras se desarrolla el Mundial Rusia 2018.

De hecho, 'The Sun' ha revelado que el equipo de Pep Guardiola está preparando 85 millones de euros para comprar el pase del jugador. No obstante, los blancos han renovado contrato con el ex Málaga hasta 2022 y tiene una cláusula de 700 millones de euros.

Las negociaciones entre Real Madrid y Manchester City de seguro se van a desarrollar en los próximos meses. La decisión final sobre el futuro de Isco -también es pretendido por Juventus y Arsenal- se conocerá pasando la mitad de año.