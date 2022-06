Ya lo había dicho hace unos días el propio Gareth Bale, cuando descartó jugar en el Getafe de LaLiga, tras los rumores que nacieron del presidente del club español: “Necesito jugar”. Y en ese sentio, su búsqueda de un club que le permita llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, el primero para Gales en 64 años, lo podría llevar nada menos que a la Segunda División de la Premier League, el Cardiff City del Championship.

Así lo ha confirmado el propio exjugador del Real Madrid, quien reveló que la posibilidad la debe evaluar junto a su familia y comando técnico de Gales.

“Es algo que necesito sentarme y hablar. No sólo con mi familia, sino con el seleccionador y los físios para ver qué me daría la mejor oportunidad de estar en forma en noviembre y en diciembre. Realmente, no sé si los estándares marcan una gran diferencia antes del Mundial. Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, confesó en la previa del choque de Nations entre Gales y Países Bajos.

Según información de la ‘BBC’, varios clubes de la Premier y de la MLS han sondeado el fichaje del extremo que no descarta jugar para el equipo de su ciudad natal... a pesar de estar en Segunda.

Y en esa misma línea se ha mostrado el propio seleccionador de Gales, Rob Page, que ve con buenos ojos una posible llegada de su figura y capitán a la Championship. “Tendría sentido, aunque al final es la decisión de Gareth y del Cardiff City”.

Tottenham lo descartó

El de Cardiff, que fue el jugador más caro del mundo cuando fichó por la ‘Casa Blanca’, tenía pensando volver con los ‘Spurs’, donde pasó la campaña 2020-21 cedido, pero el club tiene otros planes.

Según informa ‘Telegraph’, en el Tottenham han descartado la opción de que el galés regrese a Londres, a pesar de que Bale veía con buenos ojos una tercera etapa en el cuadro inglés.

Así las cosas, por tanto, Bale tendrá que considerar otras propuestas. El Cardiff City, una opción emocional para él por ser el club de su ciudad natal, o el DC United de la MLS son algunas de ellas.





