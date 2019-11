Guardiola ya juega el partido en Anfield: "Sadio Mané se tira mucho e inventa faltas"

Son los dos mejores equipos en la actualidad y se disputan, nuevamente, palmo a palmo el título de la Premier League. Liverpool y Manchester City se enfrentarán el próximo domingo en Anfield y Josep Guardiola ya ha empezado a 'calentar' el partido que, para muchos, podría decidir gran parte del destino del torneo. El técnico español se ha referido particularmente a Sadio Mané , quien le dio el triunfo a los 'Reds' el sábado ante el Aston Villa.

" A veces él (Mané) está buceando, se tira mucho. Tiene talento y no necesita inventarse faltas que no existen. Así no se hacen las cosas", dijo el español a la 'BBC' luego de ver la remontada de los de Klopp en el Villa Park.



Y añadió: "Nos miramos a nosotros mismos, sabemos a qué equipo nos enfrentamos, creo que ganaron 10 y empataron uno y l a semana que viene tendremos la misión de darles su primera derrota. Y creo que lo podemos hacer de la manera en la que estamos jugando".

Líder invicto

Todo continuó igual entre los dos grandes favoritos al título en la Premier League: el líder Liverpool sigue con seis puntos de margen sobre el Manchester City (2º), después de que ambos tuvieran que remontar (2-1) en la recta final de sus respectivos duelos ante Aston Villa y Southampton.



Sobre el papel, la 11ª jornada se presentaba asequible para ambos, pero la realidad fue muy diferente y los dos gigantes del campeonato estuvieron a punto de caer.



El Liverpool, invicto en este curso liguero (diez victorias y un empate), fue perdiendo en Birmingham durante gran parte del encuentro por el tanto del egipcio Mahmoud Hassan 'Trezeguet' en el minuto 22.



El equipo de Jürgen Klopp se desesperó durante casi toda la segunda mitad y parecía encaminarse a su primera derrota de la temporada en la Premier, pero reaccionó a tiempo.



El empate llegó en el 87, con un balón colgado al área por el senegalés Sadio Mané, que Andrew Robertson cabeceó a la red.



El tanto del triunfo del vigente campeón de Europa llegó en el 90+4, también con un remate de cabeza. Esa vez fue Mané el que se adelantó a todos en un saque de esquina lanzado por Trent Alexander-Arnold.

