El primer derbi de Mánchester de la temporada celebrado en Old Trafford no solo dejó un marcador contundente a favor del Manchester City, sino que también desató una polémica que ha captado la atención de aficionados y expertos por igual. Tras la victoria 0-3 del equipo de Pep Guardiola, se viralizaron imágenes en las que el entrenador español y Erling Haaland parecían inmersos en una intensa conversación sobre la jugada del segundo gol del noruego. Sin embargo, la peculiaridad del comportamiento de ambos en el campo no pasó desapercibida para algunos de los ‘Red Devils’, y el exjugador del Manchester United, Roy Keane, no dudó en expresar su opinión.

Keane, hoy comentarista y figura icónica del fútbol inglés, se mostró crítico con lo que él consideró "puro teatro" por parte de Guardiola y Haaland. En sus declaraciones, el irlandés lamentó la actitud de ambos protagonistas en el terreno de juego y cuestionó la necesidad de prolongar una conversación sobre una jugada en particular durante tanto tiempo.





“Puedes hablar de ello en el vestuario. ¿Cuál es realmente el problema? Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí”, señaló Keane, enfatizando la necesidad de mantener ciertas discusiones y celebraciones lejos de la vista del público.

Más allá de esta polémica, el Manchester United no pudo cumplir con el homenaje que esperaban rendir a la leyenda del club, Bobby Charlton, al no lograr una victoria en este derbi. Además, la superioridad del City bajo la dirección de Pep Guardiola fue tan evidente que algunos hinchas abandonaron Old Trafford después del tercer gol del equipo celeste, en el minuto 80.





¿Cómo van Manchester United y City en la temporada?





El Manchester United, bajo el mando de Erik ten Hag, sigue buscando su camino hacia la victoria de manera constante, ocupando actualmente la octava posición en la tabla de la Premier League y siendo el tercer clasificado en el Grupo A de la Champions League.

Por otro lado, el Manchester City de Guardiola se mantiene en la lucha por el liderato de la Premier League. El equipo se ubica en la tercera posición, a solo dos puntos del Tottenham, que lidera la tabla de manera invicta. Además, lidera el Grupo G de la Champions y está en camino a asegurar su lugar en los octavos de final de la competición.





