La relación entre Erik ten Hag y Harry Maguire no es la mejor: luego de quitarle la cinta de capitán, el entrenador ha decidido dejarlo en el banco de suplentes en el inicio de la Premier League -no jugó un solo minuto en el triunfo del Manchester United sobre Wolves (1-0)-. En la previa del encuentro, el DT neerlandés fue contundente sobre la situación del defensor inglés y aseguró que, si no se esfuerza por recuperar su puesto, se tendrá que marchar en el mercado de pases (termina el 31 de agosto).

A pesar de que le costó 87 millones de euros a los ‘Diablos Rojos’ -es una de los fichajes más caros en la historia de la Premier League-, al extécnico del Ajax no le ha temblado la mano al momento de sustituir al zaguero. Ha puesto por delante a otros jugadores como Raphael Varane, Lisandro Martínez y Victor Lindelöf.

Tras despojarle de la capitanía el mes pasado, Ten Hag fue tajante en la rueda de prensa previo al duelo ante los ‘Lobos’: “Si no puede luchar por su puesto se tiene que ir”. Este comentario del entrenador llega en medio de rumores de que el West Ham ha ofrecido 35 millones de euros por los servicios del jugador de la selección inglesa.

No obstante, Erik reconoció que Harry Maguire es uno de los jugadores más hábiles de su plantel. “Tiene el nivel para ser un central de primera clase mundial. Es el mejor para la Selección de Inglaterra, ¿por qué no debería ser el mejor para nosotros? Tiene que tomar una decisión”, concluyó el DT de 53 años de edad.

Por otro lado, en su debut en la Premier 2023-24, los ‘Red Devils’ vencieron 1-0 a Wolverhampton con un tanto de cabeza de Varane. Es el segundo gol del francés con esta camiseta. La línea defensiva estuvo conformada por Luke Shaw, Lisandro Martínez, el galo y Aaron Wan-Bissaka. Además, fue el debut oficial de Andre Onana en el arco.





Maguire, decepcionado por dejar la capitanía

“Después de las conversaciones con el entrenador, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta”, señaló Maguire en sus redes sociales.

“Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Es uno de los mayores honores en el fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito, dentro y fuera del campo”, añadió el defensor.





