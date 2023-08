Siempre hay que luchar para cumplir nuestros sueños. Este lunes, Moisés Caicedo puede decir que lo logró: fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea, un club del que es seguidor desde sus inicios en el fútbol. Para presentarlo de forma oficial, el conjunto ‘blue’ compartió un emotivo video del futbolista y su madre. “Ahora nuestro sueño se ha hecho realidad”, menciona Carmen Corozo, a lo que el ecuatoriano responde: “Gracias a Dios, mamá”.

“Hoy es el gran día, mi hijito”, son las primeras palabras de la orgullosa mamá. El exjugador de Independiente del Valle y su progenitora recuerdan una fotografía en donde ambos lucen abrazados en la parte trasera de un auto. ¿Qué tiene de especial esta foto? Pues se dio en Cayambe (Ecuador) en 2020 y el futbolista llevaba la camiseta ‘blue’.

“Muchas felicitaciones, amor. Te felicito, mi hijito”, agrega Carmen antes de abrazar al nuevo fichaje del Chelsea. Caicedo. El video se ha viralizado en las redes sociales y muchas personas se mostraron emocionadas por el sueño que cumplió el centrocampista de 21 años. “Imposible no sonreír”, apuntó el cuadro de Londres en Twitter.

A través de un comunicado oficial, Moisés expresó su felicidad por llegar al club dos veces campeón de la Champions. “¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando el Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de empezar con el equipo”, señaló.

Cabe destacar que el mediocampista acordó un contrato de ocho años con el equipo londinense, con opción a un año más. Chelsea pagó un total de 133 millones de euros al Brighton, convirtiendo al ecuatoriano en el fichaje más caro de la Premier League –superando los 121 millones que le pagaron al Benfica por el argentino Enzo Fernández–.





¿Cuándo volverá a jugar el Chelsea?

Luego de igualar con Liverpool en Stamford Bridge, Chelsea volverá a tener acción el domingo 20 de agosto, cuando visite al West Ham por la segunda jornada de la Premier League 2023-24. El compromiso, que se disputará en el estadio Olímpico de Londres, está programado para arrancar desde las 10:30 a.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina). Puede ser la fecha del debut del futbolista ecuatoriano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.