Manchester City no quiere dejar pasar ningún detalle para el partido de vuelta de Champions League ante Real Madrid, en Etihad Stadium, Inglaterra. Los dirigidos por Pep Guardiola buscan su primer trofeo en la competencia, aunque tampoco descuidan su participación en Premier League: este domingo jugarán ante Everton, para mantener la distancia sobre el Arsenal. Sin embargo, la cercanía de partidos y el cargado calendario no han caído bien en el estratega catalán.

“No lo entiendo, pero no voy a quejarme más. Tenemos que adaptarnos, es lo que hay. Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudarnos, no quieren incomodarnos. El problema es el calendario, la cantidad de competiciones y de partidos. Creo que no podemos jugar el sábado por Eurovisión y no tienen la capacidad de albergar a tanta gente”, confesó Guardiola en conferencia de prensa.

Respecto a los últimos resultados obtenidos, el DT confesó que todo es mérito del equipo y repercute en cada partido disputado. Manchester City es líder en la Liga Inglesa y depende de sí mismo para lograr un nuevo título. Hace algunas fechas superó a Arsenal, rival directo.

“Creo que ganar ayuda. Si ganas, la recuperación mental es mejor. Siempre he creído que el cuerpo humano tiene unos recursos increíbles para seguir adelante. Cuando crees que estas cansado y no puedes seguir, sí puedes. Cuando te eliminan de una competición, entonces sí, necesitas refrescarte. Puedes estar cansado, es normal, pero a la vez, si tu deseo mental es el correcto puedes tener una energía increíble”.

Kevin de Bruyne fue protagonista de la victoria de Manchester City vs. Arsenal en Premier League.





Manchester City vs. Real Madrid por Champions League

Manchester City y Real Madrid empataron 1-1 en el duelo de semifinales de ida por la UEFA Champions League. Este duelo se disputó en el Santiago Bernabéu, de Madrid, y el choque de vuelta será este miércoles 17 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana), a través de la señal de ESPN y STAR Plus para América Latina; Movistar Liga de Campeones para España. Ambas escuadras buscarán el pase a la final.

Los dirigidos por Pep Guardiola apuestan por Erling Haaland como principal carta ofensiva. El delantero noruego es uno de los goleador de la Champions League. Por el lado de Madrid, Karim Benzema se perfila a ser la principal apuesta de Carlo Ancelotti, DT merengue.





