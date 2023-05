El tiempo sigue corriendo, los rumores no cesan y aún no hay noticias concretas. El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita: su regreso a Barcelona todavía no comienza a tomar forma porque los azulgranas necesitan arreglas sus problemas económicos. Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, habló sobre la realidad de las ‘cuentas’ y cuánto falta para tener la aprobación del plan de viabilidad.

No es un secreto que LaLiga, al mando de Javier Tebas, se ha mostrado tajante con Barcelona y no lo dejará fichar si no cumplen las reglas del ‘Fair Play Financiero’. Por esta razón, el club ha presentado un presupuesto que podría tener el visto bueno en los próximos días.

“Estoy convencido de que nos darán el ‘o.k.’ la próxima semana, no me consta que haya mucho problema. El plan de viabilidad se sustenta. Si debe haber incorporaciones, se llame como se llame, debe haber ventas equivalentes”, dijo en entrevista a ‘Mundo Deportivo’.

Barcelona sabe que necesita vender para poder fichar y una de las prioridades sería el regreso de Lionel Messi. La posibilidad de adquirirlo como jugador libre es un factor que no quieren desaprovechar. Sin embargo, desde la interna aseguran que no se desesperarán.

“No lo tenemos valorado. Solo hablamos de fotos fijas, de cosas ciertas. Los jugadores que terminan contrato, no los tenemos. Luego se puede producir que alguien renueve, pero no está establecido. También puede pasar que la parte técnica tenga intención de traer a personas que no están en el club... Hay que ser conservadores y realistas”, analizó.

¿Qué venta podría dar beneficios económicos?

En Barcelona son conscientes de la necesidad de traspasar a un peso pesado de la plantilla para estabilizar la situación financiera. Y el elegido sería nada menos que el brasileño Raphinha, quien dejaría en caja alrededor de 80 millones de euros.

El exdelantero del Leeds United, que juega su primera temporada en el Barcelona, tiene ofertas del Chelsea y Newcastle. Según medios catalanes, el sudamericano no ve con malos ojos un cambio de aires y está dispuesto a escuchar propuestas. De producirse su salida, sería una venta histórica para el Barcelona tras Neymar.





