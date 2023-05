Atrás quedarán los problemas de Lionel Messi en PSG y lo sucedido por irse a Arabia solo quedará como una anécdota. Christophe Galtier confirmó que será titular este fin de semana cuando enfrenten a Ajaccio por la Ligue 1. Los parisinos no quierendejar pasar ningún detalle por lo que asegurará el torneo antes de la fecha final. La presencia del argentino es un hecho.

“Hablé con él tan pronto como regresó el martes para ver cómo estaba de ánimo. Messi está muy motivado para jugar, muy decidido a ganar un título más. Sí, Leo será titular mañana”, expresó Galtier, quien llenó de elogios al argentino en la última conferencia de prensa previa del partido.

PSG ve a Messi como un jugador de vital importancia. A pesar de ganar la fecha pasada sin su presencia, el DT habló sobre la relevancia que brinda tener al argentino en su plan de ataque, lo que lo obligará a rearmarse tácticamente para el próximo cotejo.

“Messi es Messi, no voy a detenerme en sus números de esta temporada. Pero son extraordinarios”, destacó Galtier sobre el futbolista argentino quien ha tenido una buena temporada con 28 partidos disputados en la Ligue 1, también marcó 15 goles y ‘sirvió' 15 asistencias.





PSG y Messi firmaron contrato para video de disculpas

Lionel Messi viajó a Arabia Saudita sin permiso de PSG para cumplir con temas comerciales. La situación no cayó nada bien en Francia y decidieron sancionarlo con la imposibilidad de entrenar por dos semanas. Rápidamente los abogados del futbolista reaccionaron para poder cambiar esta medida. Sin embargo, la carta enviada no se podía impugnar.

Los representantes del argentino quisieron negociar directamente con el club capitalino para que su cliente retomara las sesiones. Para lograrlo, los servicios del club y el clan Messi decidieron redactar un contrato privado con el fin de acabar con el problema.

En el texto, un acuerdo validado por ambas partes: la ‘Pulga’ se disculpó y el Paris-Saint Germain lo aceptó en los entrenamientos. Sin embargo, no se especifica su presencia en los partidos del último tramo. El clan del delantero temía en su momento que el club no cumpliera su palabra al escuchar su vídeo y finalmente no dejarle acceder a las sesiones en Saint-Germain-en-Laye.

Lionel Messi se disculpa con PSG. (Video: Instagram / Lionel Messi)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.