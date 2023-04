A menos de una semana de enfrentar al Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League, a más de uno le sorprendió la salida de Graham Potter del Chelsea. No tanto por los resultados previos –que venían siendo cuestionables si tomamos en cuenta la cuantiosa inversión que hicieron en fichajes–, sino por la proximidad de un encuentro tan importante. Tras ello, alrededor de Stamford Bridge ya comenzaron a barajar los posibles sustitutos y quien tiene más fuerza es Julian Nagelsmann.

Como era de esperarse, la noticia llegó rápidamente a Alemania, país donde el entrenador de 35 años trabajó por última vez. Sin ser ajeno a la realidad de su colega, Thomas Tuchel, quien tomó su lugar en el banquillo del Bayern Múnich, opinó sobre la posibilidad de que llegue al club londinense. Curiosamente, institución donde trabajó antes de llegar a Baviera.

“Julian (Nagelsmann) no me va a preguntar porque no necesita mi consejo. Recibí la noticia del despido de (Graham) Potter ayer en mi celular como una notificación push”, dijo el alemán en conferencia de prensa, cuando fue consultado sobre el futuro inmediato de Nagelsmann. Y es que, tras haber trabajado hace poco en el Chelsea, quien mejor que él para analizar su panorama.

La salida de Tuchel de los ‘Blues’ no fue en buenos términos y Todd Boehly, tras tomar las riendas del club, nunca argumentó tan compleja decisión. Graham Potter, que ocupó su lugar, ya no está y evidentemente tiene una opinión particular. “Anoche vi las noticias sobre el despido de Potter; me tomó un tiempo procesar mi despido. El Chelsea ha cambiado mucho después de eso (su salida), así que me afectó menos”, puntualizó.

Julian Nagelsmann es el principal candidato para suceder a Graham Potter en el Chelsea (Foto: EFE)

Nagelsmann no se sentirá solo en el Chelsea

Según señala el diario inglés Telegraph, en la interna del Chelsea “habrá una búsqueda exhaustiva de un sustituto” perfecto para Graham Potter y “por el momento no hay nada inminente”. No obstante, añaden: “Habrá un proceso para designar al próximo entrenador permanente, pero hay un par de razones por las que Julian Nagelsmann es el primer favorito”.

¿Cuáles son fichas razones? Sucede que en el pasado el alemán ya trabajó con dos personas importantes en el área deportiva del Chelsea, Christopher Vivell y Paul Winstanley, actuales director técnico y director de Talento Global y Traspasos. Nagelsmann los conoce de sus días en el RB Leipzig y sabe perfectamente que no se aventuraría a un proyecto sin norte.

“Su agente es bien conocido por los propietarios del Chelsea por la venta de Timo Werner, a quien también representa”, añaden en Telegraph. Asimismo, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, remarcó: “Julian Nagelsmann fue mencionado ayer durante las discusiones internas”. Si las tratativas comienzan antes de lo previsto, lo más seguro es que pronto tengamos noticias del próximo técnico del Chelsea.





