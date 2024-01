Este viernes 26 de enero, la Premier League fue sacudida por una noticia inesperada: Jürgen Klopp anunció su salida del Liverpool al concluir la temporada. Esta decisión sorprendió a muchos, especialmente dado el buen momento que atraviesa la escuadra bajo su dirección. Actualmente, lideran su liga local con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, con 48 puntos contra 43. Además, han llegado a la final de la EFL Cup y se perfilan como favoritos para conquistar la Europa League. Tras una gestión de casi nueve años, el técnico alemán ha optado por ponerle fin a su exitoso ciclo. Ante este escenario, la directiva del club enfrenta ahora el desafío de hallar un digno sucesor.

Sin sus icónicas gafas y exhalando profundamente antes de compartir su próxima etapa, el entrenador de 56 años compartió que el agotamiento fue un factor clave en su elección, en una entrevista con los medios del club. También indicó que ya había anticipado sobre su renuncia al cargo del timonel del conjunto inglés en noviembre del pasado año.

“No tengo ningún problema. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez”, expresó Jürgen. Además, Pepijn Lijnders y Peter Krawietz, los colaboradores del estratega en mención, también dejarán sus puestos al mismo tiempo que él.

En este escenario, según informes europeos, se mencionan varios candidatos para ocupar el puesto de todavía DT de los ‘Reds’, para la próxima campaña, y entre ellos se destacan figuras como Roberto De Zerbi y Steven Gerrard. No obstante, el nombre de Xavi Alonso, quien actualmente dirige al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, es el que suena con más fuerza.





¿Quién suena fuerte para reemplazar a Jürgen Klopp en Liverpool?

Xabi Alonso ha captado la atención en Inglaterra como el principal candidato para llenar el vacío que dejará Jürgen Klopp en la dirección técnica. Y no es sorprendente, dado que el español ya ha expresado en el pasado que sería un sueño para él dirigir a los ‘Reds’, el lugar que fue su hogar durante su etapa como jugador (2004-2009) y donde logró conquistar una Champions League, una UEFA, una FA Cup y una Supercopa.

El Liverpool ha estado al tanto durante varios meses de la decisión de Jürgen de no continuar, y ha comenzado a explorar la posibilidad de contactar a Xabi Alonso, consigna Mundo Deportivo, a pesar de su reciente renovación con el Bayer Leverkusen hasta el 2026. Es probable que el entrenador esté dispuesto a considerar lo que los ingleses tengan que ofrecer para el futuro.

¿Qué es lo que dijo recientemente Xabi Alonso sobre reemplazar a Klopp en Liverpool?

Después de que Jürgen Klopp anunciara lo que será partida como entrenador del Liverpool, los periodistas preguntaron a Xabi Alonso si consideraría asumir el cargo de los ‘Rojos’ la próxima temporada. El estratega respondió, en la previa del Leverkusen vs. Mönchengladbach por la Bundesliga, que se jugará este sábado 27 de enero, que actualmente se siente cómodo en el conjunto alemán, pero no descartó la posibilidad de un eventual regreso a Anfield en el futuro, aunque enfatizó que eso no es una preocupación en este momento.

“Para ser sincero, no estoy en el momento de pensar en mi próximo paso profesional. Estoy pensando en dónde estoy ahora mismo. Estoy en el lugar adecuado, es un gran lugar. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Lo único que me importa ahora es el sábado, que juguemos bien y merezcamos ganar. No sé lo que pasará en el futuro y no me importa en este momento”, enfatizo Alonso.

La carrera de Klopp como entrenador

Su carrera como entrenador comenzó en el Mainz 05, un equipo de la Bundesliga alemana, en 2001. Klopp llevó al Mainz a ascender a la Bundesliga y mantuvo al equipo en la máxima categoría del fútbol alemán durante varias temporadas, un logro destacado para un club de recursos limitados. Su estilo de juego ofensivo y su carácter apasionado le valieron elogios y atrajeron la atención de clubes más grandes.

En 2008, Klopp dio el salto al Borussia Dortmund, un club de gran tradición en Alemania. En el Borussia Dortmund, llevó a cabo una transformación notable. Ganó dos títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012, desafiando el dominio del Bayern Munich. Además, en la temporada 2012-2013, llevó al Borussia Dortmund a la final de la Champions, donde perdió ante el Bayern.

Klopp llegó al Liverpool en octubre de 2015. (Foto: EFE)

La reputación de Klopp como uno de los entrenadores más destacados de Europa creció aún más, y su estilo de juego atractivo y su enfoque carismático lo hicieron muy querido entre los aficionados al fútbol.

¿Cuándo y cómo llegó Klopp al Liverpool?

En octubre de 2015, tras la destitución de Brendan Rodgers como entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp fue nombrado como su sucesor. Su llegada a Anfield generó una gran expectación y emoción entre los aficionados. Klopp heredó un equipo que, aunque talentoso, no había alcanzado su máximo potencial.

A lo largo de su tiempo en el Liverpool, Klopp ha guiado al equipo hacia una transformación impresionante. Bajo su dirección, el Liverpool ganó la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2018-2019, derrotando al Tottenham Hotspur en la final. Además, en la temporada 2019-2020, el Liverpool conquistó la Premier League, rompiendo una sequía de 30 años sin ganar el título de liga inglesa.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool?

Liverpool se centrará ahora en la FA Cup, ya que se enfrentará a Norwich en la cuarta ronda. Este partido se llevará a cabo el domingo 28 de enero a las 9:30 de la mañana (horario de Perú y Colombia) en el Estadio de Anfield. Luego, en la Premier League, el equipo de Luis Díaz enfrentará al Chelsea el miércoles 31 a las 3:15 de la tarde (horario de Perú y Colombia) con transmisión de ESPN y STAR Plus.

Liverpool se enfrentará a Norwich por la FA Cup, este domingo 28 de enero. (Agencias)





