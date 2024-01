El reciente enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la final de la Supercopa de España dejó más que un marcador final de 4-1 a favor de los blancos. La rivalidad entre ambos clubes trasciende las canchas, y ahora, el técnico del cuadro de Chamartín, Carlo Ancelotti, ha intensificado la guerra de dimes y diretes al responder a las declaraciones del presidente azulgrana Joan Laporta. Todo esto en el marco de la previa del partido frente a Las Palmas este sábado 27 de enero en el Estadio de Gran Canaria.

Ancelotti no dudó en abordar las afirmaciones de Laporta sobre una presunta adulteración en la competición. El técnico italiano acusó a Laporta de intentar “desviar el tiro” y sugirió que las palabras del presidente del Barcelona son parte de una estrategia para desviar la atención del difícil momento que atraviesa el club azulgrana.

“No me gusta mucho entrar en este tipo de polémicas y de palabras, la verdad es que esta semana han hablado mucho y pienso lo mismo que antes, no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos veinte años en el fútbol español”, expresó Ancelotti en una clara respuesta a Laporta.

Ancelotti no se detuvo allí y señaló el ‘caso Negreira’ como “el problema del fútbol español” durante las últimas dos décadas. Asimismo, insinuó que el fútbol español ha enfrentado problemas profundos que van más allá de la simple calidad de la competición.

“Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones, tenemos que darles tiempo y esperar. Pero el problema del fútbol español ha sido ese en los veinte últimos años. Desviar el tiro no tiene sentido”, agregó.

La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid ha alcanzado nuevas alturas con estas declaraciones, llevando el Clásico español más allá de las jugadas en el terreno de juego. Ancelotti ha dejado claro que, desde su perspectiva, las declaraciones de Laporta son una táctica para desviar la atención y desacreditar la competición.





Carlo Ancelotti salió a responder las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona. (Foto: EFE)





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Las Palmas?





El partido Real Madrid vs. Las Palmas se llevará a cabo este sábado 27 de enero. Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, presta atención a la programación. El choque iniciará a las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). Mientras que en países como Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 12:15 p.m.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Las Palmas?





Si deseas seguir este emocionante encuentro de LaLiga entre Real Madrid y Las Palmas, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, Movistar+ y Sky. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata.





Real Madrid vs. Las Palmas juegan este sábado 27 por LaLiga. (Diseño: Depor)





