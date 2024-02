Liverpool vs. Burnley se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 10 de febrero, por la jornada 24 de la Premier League. El encuentro, que tendrá a Luis Díaz, se llevará a cabo en el Estadio Anfield y arrancará desde las 10:00 de la mañana (hora peruana y colombiana), bajo la transmisión de los canales Star Plus y SKY Sports para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Liverpool se alista para el duelo ante Burnley, por la Premier League. (Diseño: Depor)

Liverpool vs. Burnley: probables alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Joseph Gómez; Ryan Gravenberch, Alexis MacAllister, Curtis Jones; Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Burnley: James Trafford; Vitinho, Hjalmar Ekdal, Dara O’Shea, Lorenz Assignon; Wilson Odobert, Josh Brownhill, Sander Berge, Aaron Ramsey; Zeki Amdouni, Lyle Foster.