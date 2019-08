Liverpool vs. Norwich City: se miden en Anfield por la primera fecha de la Premier League 2019-20 | ESPN 2

Liverpool vs. Norwich City juegan este viernes 9 de agosto EN VIVO y ONLINE por la fecha 1 de la Premier League , temporada 2019-20, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión y narración del partido por la señal de ESPN 2 EN DIRECTO desde Anfield. Mira las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



El vigente campeón de Europa y subcampeón del torneo inglés, se estrena en la liga inglesa, torneo que no conquista desde 1990 y cuando aún no se denominaba Premier League, que como tal nunca ha ganado.

Liverpool y Norwich City se verán las caras en el choque inaugural de la temporada 2019-20 de la liga inglesa, que tendrá la novedad del uso del VAR. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

Liverpool vs. Norwich City: horarios del partido



México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Liverpool, subcampeón en la pasada edición de la Premier League y poseedor del título de la Champions League, afronta otra temporada en la que aspiran a ganar la Premier, por primera vez en su historia, con apenas cambios respecto a la anterior campaña.

Se han ido Alberto Moreno y Daniel Sturridge y han llegado refuerzos menores como Harvey Elliott y Sepp Van den Berg, por lo que el mayor mérito de los de Jürgen Klopp ha sido mantener al núcleo duro del equipo.

La utopía de repetir los 97 puntos y una sola derrota en el certamen anterior comenzará ante el Norwich City con la duda de si Sadio Mané, que se perdió la derrota en la Community Shield ante Manchester City, estará listo.

"Ayer (miércoles) fue la primera sesión con el equipo porque el lunes llegó aproximadamente a las cuatro en punto cuando ya nos habíamos ido, y el martes, él se entrenó de forma individual", afirmó en la previa Klopp, en referencia a Sadio Mané, quien viene de disputar la final de la Copa Africana de Naciones.

Norwich City, uno de los clubes ascendidos a la máxima división inglesa, se presentará en Anfield reforzado con Patrick Roberts, Josip Drmic, Ralf Fährmann y Sam Byram, cuatro de las nuevas incorporaciones.

Liverpool vs. Norwich City: probables alineaciones

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Giorginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Divock Origi.

Norwich City: Tim Krul, Maximillian Aarons, Grant Hanley, Ben Godfrey, Jamal Lewis, Kenny McLean, Tom Trybull, Emiliano Buendía, Marco Stiepermann, Onel Hernández y Teemu Pukki

