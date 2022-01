Le costó 131,78 millones de dólares, pero solo tres meses después, Romelu Lukaku dijo extrañar a su ex equipo y no sentirse contento en Stamford Bridge. Las declaraciones del futbolista han ido más allá de lo esperado y han causado un verdadero revuelo en el club ‘Blue’, al punto que Thomas Tuchel ha decidido ‘borrar’ al delantero belga del crucial choque de este domingo entre Chelsea vs. Liverpool por la Premier League.

Según anuncian los medios ingleses, Tuchel, que contestó con mano dura a las declaraciones del atacante, ha decidido castigarlo y dejarlo fuera de la convocatoria para el trascendental partido ante los ‘Reds’ tras su polémica entrevista.

Los goles de Lukaku, que ha sido decisivo en los últimos encuentros, no son suficientes para que el entrenador alemán deje pasar por alto sus declaraciones. De hecho, lo criticó en rueda de prensa a su delantero, al que instó a “trabajar más y dar menos entrevistas”.

“No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”, había dicho el jugador.

Y así respondió Tuchel

“No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, dijo Tuchel a periodistas antes del partido del Chelsea contra el Liverpool el domingo. “No queremos darle más importancia de la que realmente tiene”, añadió el entrenador alemán.

“Es fácil sacar frases de contexto, acortar líneas, hacer noticia y luego darse cuenta de que no es tan malo”, agregó. “Podemos tomarnos el tiempo necesario para tratar de entender lo que está pasando porque no refleja el trabajo diario, la actitud y el comportamiento que Romelu muestra aquí en Cobham”.

