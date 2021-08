Manchester City vs. Arsenal se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV: sigue el juego por la jornada 3 de la Premier League, este sábado 28 de agosto desde las 6:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los dirigidos por Pep Guardiola serán locales ante el Arsenal, luego de ganar un partido y perder otro en la Premier League. Cayeron en el debut por 1-0 ante el Tottenham y se recuperaron goleando por 5-0 Norwich City en la segunda fecha.

Las dos bajas del City son Benjamin Mendy, quien fue suspendido por tiempo indefinido, debido a una investigación policial tras denuncia de mujeres por posible abuso. La otra ausencia es la del Kevin De Bruyne, debido a un lesión en su tobillo.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta luchará por mantener su puesto. Aunque los ‘Gunners’ golearon por 6-0 el pasado miércoles al West Bromwich por la Carabao Cup, el equipo deja muchas dudas en cuanto a juego, debido a sus dos derrotas en la Premier League.

Para este encuentro, Arteta no podrá contar con Eddie Nketiah ni Thomas Partey, aunque esta semana volvieron a entrenarse Hector Bellerín, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka y Kieran Tierney, todos recuperados de sus lesiones.

Manchester City vs. Arsenal: horarios y canales en el mundo

Perú – 6:30 horas - ESPN

Colombia – 6:30 horas- ESPN

Ecuador – 6:30 horas- ESPN

México – 6:30 horas - Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Chile – 7:30 horas - ESPN

Paraguay – 7:30 horas - ESPN

Venezuela – 7:30 horas - ESPN

Bolivia – 7:30 horas - ESPN

Argentina – 8:30 horas - ESPN

Uruguay – 8:30 horas - ESPN

Brasil – 8:30 horas - NOW NET e Claro, ESPN Brasil y GUIGO

España – 13:30 horas - DAZN 1, Movistar+ y DAZN

Los antecedentes son favorables al Arsenal. En 106 encuentros, los ‘Gunners’ vencieron en 51 ocasiones, mientras que los ‘Citizens’ solo en 29. Empataron 26 veces. El máximo anotador de estos duelos es Sergio Agüero, hoy en el FC Barcelona.

En la previa del partido, Pep Guardiola habló del rival, en específico del técnico, a quien defendió debido a los malos resultados: “Dos partidos. Hemos jugado dos partidos, no 20 ni 50. A veces creo que los entrenadores tienen que estar locos para hacer su trabajo. Confían mucho en Mikel porque han gastado dinero para reforzar el equipo”.

Arteta se refirió al juego del City, uno de los favoritos a ganar la liga: “Tienes que estar a un nivel mental muy alto para competir contra el City, para poder correr por largos períodos de tiempo sin tocar el balón y estar listo para sufrir en los momentos justos. Pero también debemos tener la convicción de que vamos a tener momentos y oportunidades que deberemos aprovechar”.

Manchester City vs. Arsenal: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, Grealish; Mahrez, Jesus, Sterling.

Arsenal: Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.





