Manchester City vs. Chelsea se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV este sábado 17 de febrero en la fecha 25 de la Premier League en Inglaterra. El duelo será en el Eithad Stadium, desde las 12:30 p.m. (hora peruana). El cuadro de los ‘citizens’ quiere recuperar el liderato, mientras que la visita tiene la misión de comenzar a escalar posiciones. El choque podrá ser visto a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este encuentro como la programación y las incidencias por la web de Depor.

Chelsea recordó partido con Manchester City. (Video: Chelsea)

Manchester City vs. Chelsea: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Gvardiol, Días, Aké, Rodri, Grealish, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden y Haaland.

Ederson, Walker, Gvardiol, Días, Aké, Rodri, Grealish, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden y Haaland. Chelsea: Petrovic, Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Chilwell, Madueke, Caicedo, Gallagher, Enzo Fernández, Nicolas Jackson y Cole Palmer.