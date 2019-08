Pudo hacer más Alisson: así fue el gol de Sterling en el Manchester City vs. Liverpool [VIDEO]

Así fue la construcción del gol. Kyle Walker mandó un pase largo a la izquierda, David Silva centró al corazón del área y definió Raheem Sterling para poner el 1-0 en la Community Shield. A los 12 minutos del Manchester City vs. Liverpool , los ‘Citizens’ abrían la cuenta en un choque no apto para cardíacos en el mítico estadio de Wembley. Un lleno a todo dar.



Raheem Sterling marcó el primer gol de la temporada para los del Manchester City, que tiene al portero chileno Claudio Bravo como titular. Asimismo, Rodri, ex jugador del Atlético de Madrid, marcó su debut de manera oficial al mando de Pep Guardiola.



Como campeón de la Premier League, Manchester City se ve las caras con Liverpool, subcampeón de la liga, debido a que los 'Citizens' también se coronaron campeones de la FA Cup.



Jurgen Klopp y Pep Guardiola, dos de los técnicos que marcan la evolución del fútbol moderno, protagonizan un pulso marcado por su cruce de declaraciones, en el primer título del curso en Inglaterra, al que aspiran Liverpool y Manchester City en el escenario inglés.





Así fue el gol de Raheem Sterling en el Manchester City-Liverpool. (Video: YouTube)

